Comap et Flamco font partie de l'entité Aalberts hydronic flow control, devenant ainsi le partenaire référent pour les solutions thermiques et sanitaires au service du confort et de la performance énergétique des bâtiments. Ses produits sont conçus et fabriqués en grande partie en France et en Europe, gage de fiabilité et de qualité.

Les innovations technologiques apportées par Flamco et Comap permettent une gestion intelligente de l'eau et de l'énergie pour améliorer le confort thermique et l'efficience des réseaux dans chaque type de bâtiment.