Découvrez les technologies Aalberts hfc pour optimiser la pompe à chaleur

Les pompes à chaleur devront couvrir environ 20 % des besoins mondiaux en chauffage dans les bâtiments d'ici 2030 pour répondre aux engagements énergétiques et climatiques. L'installation d'un générateur à basse température, tel qu'une pompe à chaleur, permet de réduire considérablement la consommation d'énergie du bâtiment. Pour que celle-ci maximise l’efficacité énergétique et le confort les paramètres de débit, pression, température et qualité de l’eau sont essentiels.

Aalberts hfc marques Flamco et Comap, propose des solutions de qualité pour optimiser votre pompe à chaleur du petit au grand résidentiel. Grâce à nos technologies éliminez l’air et les boues, stockez et distribuez efficacement l'énergie, contrôlez le débit des fluides avec nos vannes et enfin optimisez votre système de chauffage au sol...