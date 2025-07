Unisenza Plus 2-Channel Thermostat : thermostat connecté sans fil

ETIM Class : EC003263 - Thermostat intelligent

Type de réglage Marche/Arrêt : Non

Type de réglage modulant : Oui

Protocole de communication : Protocole de communication (OpenTherm)

Type d'alimentation électrique : Pile

Raccordement : Sans fil

Avec récepteur : Non

Plage de mesure [°C] : 5 - 30

Capteur externe : Non

Avec asservissement thermique : Non

Caractéristique de réglage : PI

Adaptable : Oui

Chauffage : Oui

Nombre de sorties de chauffage : 1

Adapté au refroidissement : Oui

Nombre de sorties de refroidissement : 1

Ventilation : Non

Valeur différentielle [K] : 0.5 - 1

Différentiel réglable : Non

Type de capteur/détecteur : Capteur de résistance

Température lisible : Oui

Avec affichage : Oui

Type d'horloge : Horloge annuelle

Modèle avec horloge : Numérique

Commutateur heures supplémentaires : Oui

Optimisation : Oui

Avec circuit d’eau potable : Non

Commande : Bouton

Convient pour commande de chauffage au sol : Oui

Convient pour commande de chauffage urbain : Oui

Commande à distance possible : Oui

Compatible IFTTT : Oui

Avec détecteur de présence : Non

Réglage dépendant de la météo : Non

Nombre de programmes de commutation : 2

Finition des contacts : Contact inverseur (NO/NC)

Tension maximale des contacts [V] : 24

Charge des contacts maximale [A] : 3

Classe de protection (IP) : IP30

Couleur : Blanc

Numéro RAL : RAL 9016

Largeur [mm] : 119

Classe du régulateur de température : II

Puissance absorbée en mode veille (solstandby) [W] : 3

Poids [kg] : 0.2