Après l’obtention du PEP pour nos radiateurs Thermopanel Purmo, nous avons étendu cette certification à une large gamme de radiateurs panneaux et sèche-serviettes des marques Finimetal et Radson. Parmi les modèles concernés : HP Vertical, Kos V, Faro V, Tinos V, Paros V, Reggane 3010, Deco Compact, T6 Tertiaire, ainsi que les sèche-serviettes hydrauliques et électriques des gammes Banga et Tahiti.

Pourquoi choisir des produits certifiés PEP ?

Transparence accrue : Des données environnementales détaillées facilitent la conformité aux réglementations en constante évolution.

Meilleure compétitivité : Répond aux exigences des projets de construction durable et des appels d'offres publics.

Données fiables et comparables : Les certifications PEP offrent des informations précises sur l'empreinte carbone et la consommation énergétique des produits.

Les PEP écopasseports de nos produits sont disponibles dans la base de données PEP ecopassport et sont référencés sur INIES.



