Purmo Group France

Leader européen des solutions de confort climatique intérieur durables, nous sommes spécialisés dans la fabrication et la distribution de solutions dans le domaine du chauffage et du rafraîchissement. Nos produits se distinguent par leur esthétique moderne et leur efficacité énergétique, offrant aux clients des solutions de chauffage haut de gamme. Nous sommes engagés dans la recherche et le développement pour proposer des produits innovants et respectueux de l'environnement.