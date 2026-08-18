Construction : Matériel et Matériaux de chantiers.

Module chauffe dalle 65.14.
UNIQUE ! Pour les professionnels du chauffage ! Respectez facilement le DTU pour la 1ère mise en chauffe des planchers chauffants sur chape fluide et traditionnelle, grâce avec la "chaudière...
Thématique du 17 juillet au 27 août
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Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Une étude de sol permet d’éviter tous désagréments et de protéger votre bien. Études géotechnique réalisées selon la norme NF-P-94-500...
Expert en solutions d’économies d’énergie, Hellio accompagne les pros dans leurs chantiers de rénovation : CEE, MPR, aide locale, Coup de pouce.
HECO a élargi sa gamme de vis d’ancrage. Une nouvelle variante spéciale, baptisée « SSK », permet la fixation temporaire d’étais dans les constructions...
La nouvelle pompe à piston P 730 convient parfaitement pour le pompage de béton fin d’une granulométrie max. de 32 mm et pour les opérations avec béton projeté. Elle...
Cofra’GRIMP vous permet de réaliser un garde-corps provisoire en protection dite grimpante lors de la construction d’un mur en élévation depuis le niveau RDC jusqu’au...
La tour Mono est facile et rapide à installer et peut être assemblée par une seule personne. Cette tour compacte d’une hauteur de plateforme de 4 m est trans dans une petite camionnette.
Le JI FT Wall 1100 est un panneau sandwich pour bardage avec fixations traversantes, pose verticale et horizontale. L'âme isolante est en polyisocyanurate. Fort de plus de 30 années...
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Depuis avril 2023, Frénéhard élargit son expertise et se lance dans le pliage sur-mesure, répondant aux nouvelles exigences de vos chantiers. Nous vous proposons une gamme d’accessoires...
Valobat continue de dérouler sa feuille de route sur le terrain en proposant aux détenteurs de déchets des solutions adaptées à leurs besoins.
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