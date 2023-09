Groupe SAE - Étude de sol

Bureau d’études, Expertise, Maîtrise d’œuvre et Conseil.



Le Groupe S.A.E est une équipe de professionnels de haut niveau à l'écoute des collectivités, des industriels, des particuliers...



Le Groupe S.A.E met à votre service, toutes ses compétences et son savoir faire.



Le Groupe S.A.E est organisé en 3 structures, permettant de réunir toutes les compétences au sein d’une seule et même entité , simplifiant ainsi toutes vos démarches (logistique, administrative, pérennité de vos ouvrages, conformité, contraintes…).



Pour vous le réel bénéfice : c’est l’avantage d’obtenir des réponses appropriées à vos besoins, avec réactivité et rapidité d’exécution de nos équipes.



1 Groupe, 3 structures, permettant de réunir toutes les compétences :

SAE (Sud Assainissement & Environnement) pour votre étude d'assainissement autonome, hydrogéologie, pédologie, expertise & diagnostic

Sol Étude pour les études Géologiques et Géotechniques, Fondations, Assises, Résistance des sols... Étude de sol types G1 ES, G1 PGC, G2 AVP, G2 PRO, G3, G4, G5. (ex : G0, G12, G2, G3, G4, G5)

Sethi Environnement prend en charge les études hydrologiques, la gestion des eaux pluviales, les dossiers de déclaration et d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, les études d'impacts ...

Le savoir-faire de Groupe S.A.E :