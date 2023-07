En collaboration étroite avec le Conducteur de travaux, le Chef de chantier Bâtiment - Gros œuvre veille à la bonne coordination des différents corps de métier, garantissant ainsi la réalisation efficace et sécurisée des projets de construction. Dans le domaine du génie civil et de la construction, son rôle est essentiel notamment grâce à ses compétences techniques et son expérience du terrain.

Attiré(e) par les métiers du BTP et envie d’être chef d’équipe ? Assurez l’encadrement d’un chantier en coordonnant différents corps de métiers et l’ensemble de leurs opérations sur un chantier. Optez pour une formation sur-mesure qui vous prépare efficacement au métier de Chef de chantier Bâtiment – Gros œuvre avec l’École Chez Soi !

Objectifs de la formation :

Au terme de la formation Chef de chantier Bâtiment – Gros œuvre, vous serez capable de :

Développer de solides connaissances en gros œuvre et second œuvre,

Acquérir des compétences pointues en matière de lecture de plans de bâtiment (fondations, charpentes, portes, fenêtres, cloisons intérieures…),

Maîtriser tous les aspects d’un chantier de construction : vérification des plans, organisation des tâches et du matériel, management des ouvriers…

Comment se déroule la formation ?

L’École Chez Soi est une école de formation à distance, spécialiste des métiers de la Construction et de l’Habitat. C’est donc à votre rythme et sans frais de déplacement que vous bénéficiez d’un programme de préparation conçu par des formateurs experts dans leur domaine (ingénieurs BTP, agrégés en Génie Civil…). Ces cours de qualité dans le secteur du Bâtiment gros œuvre sont complétés par un suivi et des conseils pédagogiques personnalisés et adaptés. Vous avez également accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade) qui vous permet de poursuivre votre apprentissage sans avoir besoin de connexion internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Le livre de référence Dessin Technique et lecture de plan (éditions Foucher ),

Un accès au Dicobat-On-Line, dictionnaire de référence du bâtiment, durant toute votre formation.

Tarif de la formation :