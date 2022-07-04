ConnexionS'abonner
Préparation des supports : Monobrosse "Quattro Boost"

ROMUS

La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux conséquents en matière de préparation des supports.

Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système d'entrainement mécanique démultiplié de son plateau à 4 disques rotatifs à engrenage métallique, elle :

  • Élimine efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy,
  • Rectifie le niveau d'un sol béton,
  • Effectue tous les travaux d'entretien et de finition du parquet (ponce, enlève la colle …)

Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Équipée d'un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d'une poignée de transport, d'un levier de blocage et d'une manette interrupteur.

Hauteur au guidon : 1200 mm.

Hauteur au moteur : 350 mm.

Livrée montée avec un câble de 10 m.

Équipée de :

  • Un plateau satellitaire QB pour abrasifs
  • Un plateau picots pour pads
  • Une jupe d'aspiration

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Largeur de travail : 406 mm
Poids : 48 kg
Puissance : 2200 W
Vitesse de rotation : 300 tr/min (disques) / 150 tr/min (plateau)

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Autres produits

