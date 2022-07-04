Préparation des supports : Monobrosse "Quattro Boost"

La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux conséquents en matière de préparation des supports.

Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système d'entrainement mécanique démultiplié de son plateau à 4 disques rotatifs à engrenage métallique, elle :

Élimine efficacement les résidus de colle et de peinture et les résines époxy,

Rectifie le niveau d'un sol béton,

Effectue tous les travaux d'entretien et de finition du parquet (ponce, enlève la colle …)

Le système d'accroche quart de tour permet de changer rapidement le plateau. Équipée d'un manche robuste réglable en hauteur par bouton poussoir présent sur le haut du pupitre, d'une poignée de transport, d'un levier de blocage et d'une manette interrupteur.

Hauteur au guidon : 1200 mm.

Hauteur au moteur : 350 mm.

Livrée montée avec un câble de 10 m.

Équipée de :