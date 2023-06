Fondée en 1891 et membre du groupe Skill and You, leader européen de la formation en ligne, l’École Chez Soi est un établissement pionnier de l’enseignement à distance. Depuis toujours spécialisée dans la formation aux métiers de la construction et de l’habitat :

Bâtiment et Travaux Publics (encadrement de chantier…)

Métré et Economie de la Construction

Conception d’Espaces (aménagements intérieurs et extérieurs)

Immobilier (négociation, promotion…)

Bureaux d’études

L’École Chez Soi se distingue par la richesse de son patrimoine pédagogique et l’excellence de sa méthode d’enseignement.



Nourrie par l’expertise de son corps professoral (ingénieurs BTP, architectes DPLG, agrégés en génie civil, économistes de la construction…) et les multiples partenariats professionnels que l’École a su mettre en place au fil des années, cette méthode vous garantit :

des cours de qualité ancrés dans la réalité du monde professionnel

un accompagnement personnalisé : devoirs corrigés individuellement, plateforme de suivi en ligne, numéro vert…

des mises en situation concrètes : études de cas, stages en entreprise…

l’accès à des ressources pédagogiques et outils professionnels essentiels à votre progression : ouvrages de référence, e-learning…

un espace élève nomade (MEEN) grâce auquel apprendre même sans connexion internet

Ainsi quel que soit le type de formation à distance que vous choisirez :

Préparation à un diplôme

Formation professionnelle

Module de perfectionnement

Vous serez assuré(e) d’acquérir toutes les compétences professionnelles indispensables à votre future carrière. Et le tout à votre rythme et sans avoir à vous déplacer !