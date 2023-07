Valobat déploie l’économie circulaire sur le terrain

Voilà plus d’un an que l’éco-organisme agréé Valobat est mobilisé pour accompagner au plus près les metteurs sur le marché dans la mise en œuvre de leur « Responsabilité Élargie du Producteur » (REP) pour leurs produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB).

Webinaires, Valobat Tour, Guide de la déclaration, recrutement d’experts, conseils personnalisés, accompagnements de proximité, etc., Valobat co-construit l’économie circulaire avec l’ensemble des acteurs sur le terrain.

Depuis le 1er mai dernier, le top départ de la mise en place opérationnelle de la REP a été donné côté metteurs sur le marché, avec le démarrage des éco-contributions sur leurs produits.

Du côté des détenteurs de déchets (entreprises de travaux, artisans et bricoleurs), des points de collecte (déchetteries professionnelles, points de reprise chez les distributeurs et plateformes de recyclage d’inertes) ouvrent progressivement, pour une reprise sans frais de leurs déchets triés.

Dans les prochaines semaines, l’offre s’étendra vers la reprise directe sur les chantiers, dans les entrepôts des entreprises du bâtiment, sans oublier le démarrage de la reprise dans les déchetteries publiques.

Valobat : l'essor d'un éco-organisme représentatif au service de l'économie circulaire

Valobat compte aujourd’hui 52 collaborateurs répartis sur toute la France, rassemblant des compétences du monde du bâtiment et de la gestion des déchets. L’éco-organisme est gouverné désormais par 50 actionnaires : industriels, distributeurs et organisations professionnelles, reflets de la diversité des produits, métiers et tailles des metteurs sur le marché.



Deux objectifs prioritaires : servir au mieux les adhérents dans la mise en place de leur responsabilité élargie et accompagner le plus efficacement le geste de tri des détenteurs de déchets.

La représentativité des acteurs de la filière bâtiment : fer de lancer de Valobat

La représentativité a toujours été au cœur des préoccupations de Valobat. La campagne d’adhésion, mise en œuvre depuis l’obtention de l’agrément pour fédérer les metteurs sur le marché autour de son projet, a permis de recueillir l’entrée de 3 800 adhérents, représentant 54 % des metteurs sur le marché en France, soit 32 milliards d’euros de chiffre d’affaires PMCB par an :

→ toutes les familles de produits sont couvertes, au-delà des ambitions initiales :

25 % menuiseries

15 % métaux de construction (charpentes, ossatures…)

14 % métaux équipements (câbles, robinetteries…)

14 % matériaux inertes

8 % plastiques

7 % plâtres et mortiers

7 % bois

6 % revêtements de sols

4 % laines minérales

→ toutes les typologies de producteurs sont représentées :

60 % de fabricants

30 % de distributeurs

9 % d’importateurs

1 % de place de marché

Les « petits » metteurs sur le marché (entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros) représentent 64 % des adhérents de Valobat, qui a su leur proposer une offre personnalisée selon leurs attentes.

La reprise sans frais des déchets : des solutions adaptées aux profils des chantiers

Valobat a choisi d’offrir un panel de solutions le plus complet possible afin que les détenteurs de déchets issus des chantiers puissent trouver celle la plus adaptée à leurs projets et à leurs besoins :



→ pour moins de 50 m3, l’entreprise de travaux apporte les déchets dans un point de reprise du type distributeur, déchetterie professionnelle ou publique, qui les prend directement en charge, sans frais. L’application ValoDépôt sera l’outil de référence de l’artisan dans la gestion de ses déchets de chantier.



Valobat propose également aux entreprises de travaux qui le souhaitent, de massifier leurs déchets de chantier sur leurs propres entrepôts et de bénéficier également d’une reprise sans frais, à condition que les flux soient triés. Cette dernière offre s’inscrit dans une dynamique vertueuse d’optimisation des transports pour l’entreprise de travaux, et s’opère dans le cadre de la signature d’un contrat-type avec Valobat.



→ pour des chantiers produisant plus de 50 m3 de déchets issus de PMCB (équivalents à 2 bennes), la collecte des déchets triés s’effectue sur le chantier directement par un opérateur. Les déchets sont acheminés vers une plateforme de massification et un centre de tri, puis envoyés vers un exutoire de recyclage.



Pour « entrer dans la danse » de la REP et pouvoir proposer à l’entreprise de travaux de reprendre les déchets sans frais, il suffit à l’opérateur de s’inscrire sur le site de Valobat en signant un contrat-type gratuit. Tous les acteurs du chantier sont alors concernés :

l’entreprise de travaux déclare son chantier et ses opérateurs de gestion de déchets à Valobat. Elle est également en charge du tri,

le gestionnaire de déchets collecte les déchets, les déclare à Valobat pour bénéficier des soutiens financiers,

la maîtrise d’ouvrage dispose d’une vision globale, depuis l’extranet MyValobat, sur la bonne gestion des déchets issus de son chantier.

Nouvelle application Valodépôt : un outil complet permettant à l'artisan de valoriser sa démarche environnementale et de préparer son dépôt de déchets

Avec pour volonté forte de faciliter le quotidien des entreprises, Valobat lance la première application mobile gratuite dédiée à la reprise de déchets PMCB. Elle permet de localiser le point de reprise le plus proche et adapté aux déchets, et de préparer le dépôt en amont de sa venue pour gagner du temps sur place.



Ergonomique et intuitif, l’écran d’accueil offre un accès direct à toutes les fonctionnalités : « Mes dépôts », « Mes chantiers », « Guide de tri » et « Points de reprise ».

L’outil se veut doublement gagnant pour l’entreprise de travaux qui l’utilise :

elle peut valoriser sa démarche environnementale auprès de son client,

elle bénéficie de la gratuité de la reprise grâce au tri préalable.

L’utilisation, intuitive pour tous, permet

d’estimer le volume ou le poids de déchets à déposer dans un point de collecte. L’artisan dispose d’une première macro-estimation en termes de poids, de contenants (big-bags, bennes…),

d’utiliser le guide de tri en cas de doute sur le flux relatif au déchet, et de bénéficier de conseils pour adopter les bons gestes de tri,

de géolocaliser le point de reprise le plus proche du chantier en tenant compte des critères renseignés. L’utilisateur est ainsi guidé vers un point de collecte qui acceptera le type de déchets à déposer,

de réserver un créneau d’accueil,

de télécharger le bordereau de preuve de dépôt.

