Valobat est l'éco-organisme du bâtiment, qui été créé par et pour les acteurs du bâtiment dans le cadre de la mise en application de la REP (Responsabilité Elargie du Producteur).

Agréé par les pouvoirs publics, Valobat accompagne tous les intervenants de la filière en offrant des solutions adaptées pour tous les produits et matériaux du bâtiment et pour tous les circuits de collecte.

Au-delà d’apporter un accompagnement personnalisé, l'ambition de Valobat est de développer les filières de recyclage de tous les déchets du bâtiment, et ainsi le réemploi des matières premières dans des constructions plus vertueuses, respectueuses de l’environnement.

Une feuille de route très ambitieuse dans laquelle Valobat compte emporter toute la profession !