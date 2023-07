Simplifiez-vous la RE2020 : la filière des tuiles et briques construit son avenir décarboné

2 objectifs, 3 leviers

Trois leviers d’action d’intensité, de potentiel et de maturité variés sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs :

sobriété et efficacité énergétiques,

substitution du gaz naturel par des énergies décarbonées ou renouvelables,

capture du CO 2 dans les fumées de four pour réutilisation dans le procédé.

Levier 1 : 20 % de gains attendus via la diminution des quantités d’énergie nécessaires

Quelques exemples d’actions mises en œuvre :

Réduction des teneurs en eau de façonnage pour réduire les besoins de séchage ,

, Incorporation de biocombustibles (biomasse, coques de tournesols...) ou de boues papetières dans le mélange argileux pour réduire les consommations pendant la cuisson,

(biomasse, coques de tournesols...) ou de boues papetières dans le mélange argileux pour réduire les consommations pendant la cuisson, Éco-conception des produits pour optimiser la géométrie des produits et leur masse au m²,

pour optimiser la géométrie des produits et leur masse au m², Récupération de la chaleur des fours pour alimenter les séchoirs.

Levier 2 : 40% de gains attendus par la substitution du gaz naturel par des énergies décarbonées ou renouvelables

Ces solutions représentent déjà sur certains sites plus de 40% de la consommation.

Utilisation de biomasse ou biométhane produit à partir de déchets ménagers

produit à partir de déchets ménagers Séchage solaire thermique

PAC haute température

Production sur site de syngaz , gaz pauvre fabriqué selon un procédé de pyrolyse

, gaz pauvre fabriqué selon un procédé de pyrolyse Des expérimentations sont en cours pour évaluer l’impact de l’utilisation d’hydrogène pour la cuisson

Levier 3 : 20 % de gains attendus par la capture du CO 2 dans les fumées de four

Il s’agit de capturer le carbone émis par les fumés des fours, de réaliser sa méthanation sur site pour le réinjecter dans le procédé de fabrication dans une boucle fermée vertueuse.

Cette technologie existe dans d’autres secteurs dont les installations émettent davantage de CO 2 qu’une usine de production de tuiles et briques.

Un projet de démonstrateur dimensionné pour le secteur des tuiles et briques est en phase d’étude technico économique.

Pour en savoir plus exit_to_app