Façade 2026

SP 11 LMR, la machine a projeter de référence conforme à la norme Stage V
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Thématique du 9 mars au 22 mars
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Le LAMILUX Glass Skylight FE 3° est un lanterneau pour toiture terrasse avec un cadre en aluminium de 3°. Design : Aspect homogène Conception esthétique, classique et sobre Transition...
Pourquoi l’espaceur Technoform SP14 pour doubles et triples vitrages est le leader du marché ? C’est simple, il allie la productivité à la haute performance thermique...
Nouveau système TS208 pour façade ventilée : une fixation invisible esthétique, performante et économique.
Les modèles « Vario » de notre gamme vous donnent la possibilité d’intervenir sur l'aspect du jeux de lignes de l'enveloppe du bâtiment habillé de façon...
La façade qui répond aux enjeux énergétiques et environnementaux Créer un environnement sain, confortable et durable, c’est la volonté du Groupe Baumit....
Découvrez le nouveau millésime de la machine à projeter PH9B-S, dotée d’un malaxeur fixe et d’un système de vidange pratique par trappes latérales. Avec...
Polyvalente et esthétique, la gamme Coloronde convient aussi bien en façade qu’en couverture. Disponible en 5 et 6 ondes et déclinée en cinq coloris garantis 10 ans, elle...
Une solution exceptionnelle La texture du fibres-ciment et le look du métal Les panneaux Hardie® Architectural Panel Métalliques sont disponibles dans une texture de fibres-ciment...
Le procédé Deep Injections Ultra® permet de consolider les sols d’assise à l’aide de résines expansives, tout en tirant parti d’un système de surveillance...
La lame Hardie® Plank est particulièrement appréciée non seulement pour son design naturel proche du bois, les contraintes en moins. Elle vous laisse toute liberté de choisir...
DucoWall Screening Acoustic est un système robuste de bardages à ventelles filantes en aluminium avec atténuation acoustique. Il est possible de choisir entre deux niveaux de lames...
Chaque réalisation en brise-soleil quadrille fait l’objet d’une étude spécifique afin d’assurer une parfaite adéquation entre le dispositif et la façade. Grâce...
La gamme de bardages composites Ligna a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels en matière de durabilité, de facilité de pose et de finition...
Lumière, matière, expression La collection STELLAR transforme le panneau compact extérieur en véritable langage architectural. Ici, chaque surface devient une scène,...
Zébral® est une gamme de garde-corps barreaudé en aluminium pour balcon et toiture-terrasse. Les barreaux toute hauteur de la main courante à la dalle donnent au dispositif...
