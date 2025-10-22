DucoWall Screening Acoustic : bardage en aluminium avec acoustique

DucoWall Screening Acoustic est un système robuste de bardages à ventelles filantes en aluminium avec atténuation acoustique.

Il est possible de choisir entre deux niveaux de lames différents. L'atténuation acoustique peut encore être améliorée par l'application du Double Bank, dans lequel une lame supplémentaire est cliquée à l'arrière. De cette manière, le bardage à ventelles filantes peut être adapté à chaque projet en fonction des souhaits et des besoins. L'installation est rapide, car les lames sont placées directement sur le profilé de support.