DucoWall Screening Acoustic : bardage en aluminium avec acoustique
DucoWall Screening Acoustic est un système robuste de bardages à ventelles filantes en aluminium avec atténuation acoustique.
Il est possible de choisir entre deux niveaux de lames différents. L'atténuation acoustique peut encore être améliorée par l'application du Double Bank, dans lequel une lame supplémentaire est cliquée à l'arrière. De cette manière, le bardage à ventelles filantes peut être adapté à chaque projet en fonction des souhaits et des besoins. L'installation est rapide, car les lames sont placées directement sur le profilé de support.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Installation rapide
Atténuation jusqu'à 17 dB
Idéal pour le blindage des zones techniques
Matériaux
- Polyester
Labels et certifications
- Qualicoat
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
