ConnexionS'abonner
Fermer

DucoWall Screening Acoustic : bardage en aluminium avec acoustique

Partager le produit
Duco Ventilation & Sun Control

DucoWall Screening Acoustic est un système robuste de bardages à ventelles filantes en aluminium avec atténuation acoustique.

Il est possible de choisir entre deux niveaux de lames différents. L'atténuation acoustique peut encore être améliorée par l'application du Double Bank, dans lequel une lame supplémentaire est cliquée à l'arrière. De cette manière, le bardage à ventelles filantes peut être adapté à chaque projet en fonction des souhaits et des besoins. L'installation est rapide, car les lames sont placées directement sur le profilé de support.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Installation rapide
Atténuation jusqu'à 17 dB
Idéal pour le blindage des zones techniques

Matériaux

  • Polyester

Labels et certifications

  • Qualicoat

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
Duco Ventilation & Sun Control - Batiweb

DUCO est une entreprise jeune et dynamique, basée à Veurne, qui est spécialisée...

Handelsstraat 19
8630 Veurne
Belgique

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.