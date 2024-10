Baumit StarSystem Nature : isolation de façade biosourcée

La façade qui répond aux enjeux énergétiques et environnementaux

Créer un environnement sain, confortable et durable, c’est la volonté du Groupe Baumit. Isoler sa façade avec Baumit StarSystem Nature, c’est allier l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments neufs et existants à la performance environnementale, et ainsi faire le choix d’une solution pérenne pour réduire les émissions globales de gaz à effet de serre (GES) afin d’atteindre les objectifs de neutralité carbone dans le secteur du bâtiment, fortement émetteur aujourd’hui.

Les points forts du système :

Système à empreinte carbone réduite

Excellente inertie thermique pour le confort d’été

Mise en oeuvre sans bande pare-feu sur les bâtiments relevant de l’IT 249

Matériaux (détail) :

Cheville à visser Baumit S

Isolant en fibres de bois

Mortier-colle prêt à gâcher

Primaire d'accroche régulateur d'absorption

Enduit de finition silicaté ou siloxané

Labels et certifications (détail) :