Zébral® : système de garde-corps barreaudé toute hauteur

DANI ALU

Zébral® est une gamme de garde-corps barreaudé en aluminium pour balcon et toiture-terrasse. 

Les barreaux toute hauteur de la main courante à la dalle donnent au dispositif une dominante verticale forte transmise à la façade. Les profilés fins, proches du rendu acier sont assemblés mécaniquement, sans soudure pour un effet bandeau soigné.

La gamme présente l’avantage d’être facile à poser. Construite à base de modules livrés en longueur standard de 4 mètres maximum et jusqu’à 6 mètres sur demande, chaque module est livré prêt à poser, avec accessoires d’angles et de terminaisons. L’ensemble se monte et s’installe à l’aide d’un plan de calepinage du chantier et de la notice de pose du produit. Les platines et les sabots disposent de 4 vis vérins qui permettent de récupérer facilement et sans pièce rapportée l’aplomb du garde-corps.

Labels et certifications (détail) :

  • NFP 01-012 (Dimensions des garde-corps)
  • NFP 01-013 (Essais : méthode et critères)
  • NFP 06-111-2/A1 (Annexe nationale à l'Eurocode 1)

Module prémonté jusqu'à 4m, 6m sur demande
Livré avec accessoires d'assemblage support d'aide au montage
4 vis verin par fixation pour assurer le réglagle de l'applomb des garde-corps
Garde au sol réduite à 10mm

  • Aluminium

Disponible en 350 teintes et textures.
Option laquage : Qualicoat Seaside
Conforme au DTU 43.1 et DTU 20.12

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
DANI ALU - Batiweb

Société familiale depuis 1978, DANI ALU est devenue en une quarantaine d’années...

BP 32 - Lieudit Clape Loup
69280 SAINTE CONSORCE
France

