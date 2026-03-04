Zébral® : système de garde-corps barreaudé toute hauteur

Zébral® est une gamme de garde-corps barreaudé en aluminium pour balcon et toiture-terrasse.

Les barreaux toute hauteur de la main courante à la dalle donnent au dispositif une dominante verticale forte transmise à la façade. Les profilés fins, proches du rendu acier sont assemblés mécaniquement, sans soudure pour un effet bandeau soigné.

La gamme présente l’avantage d’être facile à poser. Construite à base de modules livrés en longueur standard de 4 mètres maximum et jusqu’à 6 mètres sur demande, chaque module est livré prêt à poser, avec accessoires d’angles et de terminaisons. L’ensemble se monte et s’installe à l’aide d’un plan de calepinage du chantier et de la notice de pose du produit. Les platines et les sabots disposent de 4 vis vérins qui permettent de récupérer facilement et sans pièce rapportée l’aplomb du garde-corps.

Labels et certifications (détail) :