Zébral® : système de garde-corps barreaudé toute hauteur
Zébral® est une gamme de garde-corps barreaudé en aluminium pour balcon et toiture-terrasse.
Les barreaux toute hauteur de la main courante à la dalle donnent au dispositif une dominante verticale forte transmise à la façade. Les profilés fins, proches du rendu acier sont assemblés mécaniquement, sans soudure pour un effet bandeau soigné.
La gamme présente l’avantage d’être facile à poser. Construite à base de modules livrés en longueur standard de 4 mètres maximum et jusqu’à 6 mètres sur demande, chaque module est livré prêt à poser, avec accessoires d’angles et de terminaisons. L’ensemble se monte et s’installe à l’aide d’un plan de calepinage du chantier et de la notice de pose du produit. Les platines et les sabots disposent de 4 vis vérins qui permettent de récupérer facilement et sans pièce rapportée l’aplomb du garde-corps.
Labels et certifications (détail) :
- NFP 01-012 (Dimensions des garde-corps)
- NFP 01-013 (Essais : méthode et critères)
- NFP 06-111-2/A1 (Annexe nationale à l'Eurocode 1)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Module prémonté jusqu'à 4m, 6m sur demande
Livré avec accessoires d'assemblage support d'aide au montage
4 vis verin par fixation pour assurer le réglagle de l'applomb des garde-corps
Garde au sol réduite à 10mm
Matériaux
- Aluminium
Divers
Disponible en 350 teintes et textures.
Option laquage : Qualicoat Seaside
Conforme au DTU 43.1 et DTU 20.12
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
Les tags associés
- Aluminium
- Balcon
- Garde-corps
- Sécurité
- Barreaudé
- Afficher plus
Effidrain® : Systèmes de drainage des eaux d‘enrobés
Le drain d’écoulement permet l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement du dessus d'un tablier d’un pont. Effidrain® existe en 2 versions : Effidrain®...
Sherpal F : Structure support pour équipements techniques (moteur de VMC, CTA ou autres), en toiture-terrasse.
Sherpal F est une structure support en aluminium pour la pose des équipements techniques en toiture-terrasse. Le système est fixé de manière mécanique dans la dalle béton,...
Profilé d’arrêt de S.E.L et de goutte d’eau Dallnet® résine
Dallnet® résine est la gamme de profilés idéale pour le traitement des rives de balcon avec système d’étanchéité liquide. NOUVEAU : Dallnet®...
Sherpal® L : Structures supports lestées pour toiture-terrasse
Sherpal lesté est une structure support qui permet la pose, sans percement, d'équipements techniques sur la membrane d'étanchéité d'une toiture-terrasse. Prévu...
Separal : Système de séparatif pour balcon et toiture-terrasse
Caractéristiques : Séparatif pour balcon et toiture-terrasse Sur-mesure, panneau simple ou multiple Remplissage décoratif au choix (verre, tôle, hpl..) Robuste, durable...
Dilat Neo® : système de protection mécanique des joints de dilatation pour parking étanché
Dilat Neo® est un dispositif de protection mécanique de joint de dilatation de parking étanché qui permet le raccordement des parties courantes et assure la continuité de...
Solinet® : Systèmes de solins en aluminium
Système de solins en aluminium extrudés avec avis techniques. Ils assurent la protection des relevés d'étanchéité en toitures-terrasses grâce à...
Solinet® Série 50 : Système de solin en aluminium pour relevés isolés
Solinet® 160/50 : Système de solin en aluminium pour relevés isolés Grâce à son débord de 160 mm, le Solinet 160/50 apporte une réponse conforme,...
Delimit, Système de balisage autoporté
Delimit est un système de balisage qui matérialise la circulation et les zones d‘entretien en toiture-terrasse. Il est constitué d’un montant en aluminium fixé par...
Garde-corps de sécurité - Autoporté-Barrial Standard
Barrial autoporté standard est un système de garde-corps lesté en aluminium pour toitures-terrasses inaccessibles au public. Il constitue un système de protection collective...