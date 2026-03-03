Podcast
Panneau Compact Max Exterior Pro 2.6 : Stellar

Fundermax

Lumière, matière, expression

La collection STELLAR transforme le panneau compact extérieur en véritable langage architectural. Ici, chaque surface devient une scène, chaque teinte une émotion, et la lumière joue le rôle principal, révélant la profondeur et le caractère de vos façades.

Trois teintes, trois ambiances

  • Or : Chaleureuse et rayonnante,elle révèle les surfaces et leur présence
  • Argent : Clair et intemporel, il met les façades en valeur, souligne les structures et crée des jeux de lumière subtils et vivants.
  • Anthracite : Sombre, puissant, urbain, il installe une présence discrète mais marquante. 

Trois surfaces, trois lectures de la lumière

  • NY Sky (texturé) : La texture de surface expressive renforce les décors, les rendant vivants,bruts et parfaitement harmonieux.
  • NT (satiné) : Une finition satinée qui met la lumière en scène avec une précision apaisante. Sa texture fine évoque un métal scintillant,clair, énergique, puriste
  • NG Gloss (brillant) : Une surface brillante qui capte la lumière avec intensité et pureté. Sa réflexion nette révèle la profondeur du décor, éclatante, précise, contemporaine.

Une expression unique pour chaque projet

Chaque combinaison teinte/surface raconte une histoire propre, guide l’intention du projet et sublime chaque élément du bâti. STELLAR s’adapte à toutes les applications extérieures : bardages, balcons, façades audacieuses, et plus encore.

Biosourcé et résistant, Max Compact Exterior Pro 2.6 | Stellar allie durabilité, esthétisme et conscience écologique, pour des façades qui vivent dans le temps tout en affirmant leur style.

For you to create !

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Panneau compact biosourcé HPL selon la norme EN438
3 teintes
2 formats disponibles : 4100,0 x 1300,0 mm / 2800 x 1300 mm
Epaisseurs : 6,8,10,12,13mm
Surfaces : NT,NG,NY
Mise en oeuvre simple et rapide, 2 faces décors
Hautes propriétés mécaniques, résistance aux chocs Q4
Résistance aux intempéries, tenue aux UV (> à 4 sur l’échelle des gris)
Performance nettoyage anti-graffiti

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • Certification PEFC
  • FDES
  • Label Biosourcé

Divers

Application sur murs béton, maçonnerie ou bois
Sur ossature métal ou bois, les panneaux Max Exterior bénéficient d’avis techniques et peuvent être mis en œuvre en fixation invisible ou visible selon vos choix architecturaux.
Bardage, balcons, garde corps, fond de balcon et loggia, séparation de balcons, brise vue, brise soleil, plancher

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
