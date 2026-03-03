Panneau Compact Max Exterior Pro 2.6 : Stellar

Lumière, matière, expression

La collection STELLAR transforme le panneau compact extérieur en véritable langage architectural. Ici, chaque surface devient une scène, chaque teinte une émotion, et la lumière joue le rôle principal, révélant la profondeur et le caractère de vos façades.

Trois teintes, trois ambiances

Or : Chaleureuse et rayonnante,elle révèle les surfaces et leur présence

Argent : Clair et intemporel, il met les façades en valeur, souligne les structures et crée des jeux de lumière subtils et vivants.

Anthracite : Sombre, puissant, urbain, il installe une présence discrète mais marquante.

Trois surfaces, trois lectures de la lumière

NY Sky (texturé) : La texture de surface expressive renforce les décors, les rendant vivants,bruts et parfaitement harmonieux.

NT (satiné) : Une finition satinée qui met la lumière en scène avec une précision apaisante. Sa texture fine évoque un métal scintillant,clair, énergique, puriste

NG Gloss (brillant) : Une surface brillante qui capte la lumière avec intensité et pureté. Sa réflexion nette révèle la profondeur du décor, éclatante, précise, contemporaine.

Une expression unique pour chaque projet

Chaque combinaison teinte/surface raconte une histoire propre, guide l’intention du projet et sublime chaque élément du bâti. STELLAR s’adapte à toutes les applications extérieures : bardages, balcons, façades audacieuses, et plus encore.

Biosourcé et résistant, Max Compact Exterior Pro 2.6 | Stellar allie durabilité, esthétisme et conscience écologique, pour des façades qui vivent dans le temps tout en affirmant leur style.

