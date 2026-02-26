Trespa réinvente la façade ventilée à fixation invisible avec le système TS208

Les façades ventilées à fixation invisible séduisent par leur surface parfaitement épurée, sans vis ni rivets apparents. Elles valorisent les lignes architecturales, les matériaux et les volumes, tout en renforçant l’identité esthétique des bâtiments contemporains.

Cependant, ces solutions sont souvent écartées en raison d’un coût élevé des matériaux et de la pose.

Avec le nouveau système TS208, Trespa apporte une réponse innovante et compétitive :

Réduction des coûts matériaux

Optimisation du temps d’installation

Performance mécanique élevée

Esthétique haut de gamme sans fixation visible

TS208 : un système de fixation invisible optimisé pour les panneaux Trespa® Meteon®

Le TS208 est un système de fixation invisible par pattes-agrafes, spécialement conçu pour les panneaux Trespa Meteon en épaisseur 8 mm.

Sa conception innovante repose sur :

Une géométrie d’agrafes repensée

Un nombre de fixations réduit

Une mise en œuvre simplifiée

Résultat : gains économiques significatifs et installation plus rapide sur chantier.

Innovation majeure : entraxe d’ossature jusqu’à 900 mm

Le TS208 autorise un entraxe des ossatures verticales (bois, aluminium ou acier) jusqu’à 900 mm, permettant :

Moins de profils nécessaires

Réduction des coûts d’ossature

Diminution du temps de pose

Optimisation du calepinage

Le système accepte des panneaux grand format jusqu’à :

4270 mm de longueur

3050 mm de hauteur (2600 mm en zones sismiques)

Une solution idéale pour les projets architecturaux ambitieux.

Compatibilité supports et applications

Le système TS208 est compatible avec :

Supports béton

Maçonnerie enduite

Constructions à ossature bois (COB)

CLT (Cross Laminated Timber)

Il s’impose comme une solution de bardage ventilé à fixation invisible adaptée aux exigences de l’architecture contemporaine, en neuf comme en rénovation.

Hautes performances techniques : vent, séisme et chocs

Le TS208 répond aux exigences réglementaires françaises les plus strictes :

→ Résistance au vent :

Jusqu’à 654 Pa/m² en zones 1 et 2 (pose mono-insert)

Jusqu’à 1014 Pa/m² en zones 1 à 4 (pose double inserts)

→ Résistance sismique :

Zones 1 à 4

→ Résistance aux chocs :

Classement Q4

Ces performances garantissent une utilisation sécurisée sur l’ensemble du territoire.

Premier procédé HPL à fixation invisible pour habillages en sous-face

Au-delà des façades verticales, le TS208 peut être utilisé pour des habillages en sous-face sur structures béton à plus de 3 mètres du sol.

Il devient ainsi le premier procédé Compact HPL à fixation invisible permettant cette application sur le marché français, ouvrant de nouvelles perspectives aux architectes et façadiers.

Système validé par une ATEx du CSTB

Depuis le 26 janvier 2026, le TS208 bénéficie d’une ATEx (Appréciation Technique d’Expérimentation) délivrée par le CSTB, autorisant son utilisation sans restriction sur le nombre de chantiers.

Les panneaux Trespa® Meteon® 8 mm utilisés avec le TS208 font également l’objet :

D’un auto-contrôle systématique

D’un suivi régulier par le CSTB

D’un certificat QB (Qualité pour le Bâtiment)

Ces certifications attestent de la qualité, de la performance et de la durabilité du système.

Qu’est-ce qu’un panneau HPL (stratifié compact haute pression) ?

Les panneaux Trespa® Meteon® sont des stratifiés compacts haute pression (HPL) composés d’au minimum 58 % de fibres de bois naturel associées à des résines végétales thermodurcissables.

Ils sont fabriqués sous haute pression et haute température et bénéficient de la technologie exclusive EBC (Electron Beam Curing), garantissant :

Excellente résistance aux intempéries

Stabilité remarquable des couleurs

Résistance aux chocs et aux rayures

Facilité d’entretien

Une approche écoresponsable et circulaire

Le système TS208 favorise la réutilisation des panneaux grâce au programme Trespa Second Life.

L’absence de perçages débouchants :

Préserve l’intégrité des panneaux

Allonge leur durée de vie

Facilite leur démontage

Renforce l’impact environnemental positif du système

Une solution en phase avec les enjeux de construction durable et d’économie circulaire.

