Façade ventilée HPL Trespa haute durabilité

La façade ventilée Trespa® en panneaux composites HPL est conçue pour répondre aux exigences techniques et architecturales des bâtiments modernes. Elle permet d’allier performance thermique, durabilité et liberté de conception pour les projets résidentiels, tertiaires ou publics.

Grâce au principe de la façade ventilée, le système favorise la circulation de l’air derrière le revêtement. Cette conception limite les ponts thermiques, facilite l’évacuation de l’humidité et contribue à améliorer les performances globales de l’enveloppe du bâtiment.

Les panneaux Trespa® bénéficient d’une surface fermée et non poreuse qui résiste aux intempéries et repousse la saleté, ce qui simplifie l’entretien tout en garantissant une esthétique durable. Cette solution s’inscrit également dans une démarche de construction responsable avec des panneaux certifiés et adaptés aux enjeux environnementaux actuels.

La façade ventilée Trespa constitue ainsi une solution performante pour les prescripteurs et maîtres d’œuvre souhaitant concevoir des bâtiments durables, conformes aux exigences thermiques actuelles, tout en conservant une identité architecturale forte.