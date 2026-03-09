Podcast
Façade ventilée HPL Trespa haute durabilité

TRESPA FRANCE

La façade ventilée Trespa® en panneaux composites HPL est conçue pour répondre aux exigences techniques et architecturales des bâtiments modernes. Elle permet d’allier performance thermique, durabilité et liberté de conception pour les projets résidentiels, tertiaires ou publics.

Grâce au principe de la façade ventilée, le système favorise la circulation de l’air derrière le revêtement. Cette conception limite les ponts thermiques, facilite l’évacuation de l’humidité et contribue à améliorer les performances globales de l’enveloppe du bâtiment.

Les panneaux Trespa® bénéficient d’une surface fermée et non poreuse qui résiste aux intempéries et repousse la saleté, ce qui simplifie l’entretien tout en garantissant une esthétique durable. Cette solution s’inscrit également dans une démarche de construction responsable avec des panneaux certifiés et adaptés aux enjeux environnementaux actuels.

La façade ventilée Trespa constitue ainsi une solution performante pour les prescripteurs et maîtres d’œuvre souhaitant concevoir des bâtiments durables, conformes aux exigences thermiques actuelles, tout en conservant une identité architecturale forte.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de système : façade ventilée
Matériau : panneaux composites HPL (stratifié haute pression)
Fonction principale : habillage et protection de façade
Gestion thermique : réduction des ponts thermiques
Gestion de l’humidité : évacuation naturelle par lame d’air ventilée
Surface : fermée et non poreuse
Entretien : facilité de nettoyage et résistance aux salissures
Durabilité : résistance aux environnements extérieurs exposés
Conformité : compatible avec les exigences de performance énergétique (RE2020)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
TRESPA FRANCE

TRESPA est une entreprise reconnue mondialement pour ses solutions de revêtement de haute qualité,...

14 Place GEORGES POMPIDOU
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France

