Brise-soleil en quadrille - Gamme RECTI'LIGNE
Chaque réalisation en brise-soleil quadrille fait l’objet d’une étude spécifique afin d’assurer une parfaite adéquation entre le dispositif et la façade.
Grâce à une large gamme de profils rectangulaires de grandes dimensions, notre Bureau d’Études conçoit des solutions adaptées aux contraintes techniques de chaque projet. Cette approche inclut la reprise des lames-support sur la structure, le choix des fixations pour les lames de remplissage, la gestion des jeux liés à la dilatation, ainsi que le dimensionnement des efforts pour garantir la stabilité de l’ensemble. Des accessoires dédiés complètent le système, facilitant la pose et assurant la pérennité de l'installation.
Développés et validés par notre Bureau d’Études, ces principes offrent aux installateurs une mise en œuvre maîtrisée, fiable et durable, adaptée aussi bien aux constructions neuves qu’aux opérations de rénovation.
Labels & Certifications (détail) :
- Finitions aluminium certifiées : Seaside, Qualideco, Qualanod
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Selon la nature du projet.
Matériaux
- Aluminium
- Inox
Labels et certifications
- FDES
- Qualicoat
- Qualimarine
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
