Brise-soleil en quadrille - Gamme RECTI'LIGNE

TELLIER BRISE-SOLEIL

Chaque réalisation en brise-soleil quadrille fait l’objet d’une étude spécifique afin d’assurer une parfaite adéquation entre le dispositif et la façade.

Grâce à une large gamme de profils rectangulaires de grandes dimensions, notre Bureau d’Études conçoit des solutions adaptées aux contraintes techniques de chaque projet. Cette approche inclut la reprise des lames-support sur la structure, le choix des fixations pour les lames de remplissage, la gestion des jeux liés à la dilatation, ainsi que le dimensionnement des efforts pour garantir la stabilité de l’ensemble. Des accessoires dédiés complètent le système, facilitant la pose et assurant la pérennité de l'installation.

Développés et validés par notre Bureau d’Études, ces principes offrent aux installateurs une mise en œuvre maîtrisée, fiable et durable, adaptée aussi bien aux constructions neuves qu’aux opérations de rénovation.

Labels & Certifications (détail)

  • Finitions aluminium certifiées : Seaside, Qualideco, Qualanod

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Selon la nature du projet.

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox

Labels et certifications

  • FDES
  • Qualicoat
  • Qualimarine

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
TELLIER BRISE-SOLEIL - Batiweb

Fondée en 2004, TELLIER BRISE-SOLEIL est une entreprise spécialisée dans la conception...

Zone Actiparc Pôle Ouest - 4 Rue de Bruxelles
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
France

