Bardage gamme Ligna effet Faux claire-voie
La gamme de bardages composites Ligna a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels en matière de durabilité, de facilité de pose et de finition esthétique.
Déclinée en deux profils complémentaires – Ligna Soft et Ligna Shadow – elle offre une solution de revêtement de façade à la fois performante, durable et visuellement impactante. Pose verticale.
Ligna Soft P 9600 uni et effet ondulant : présente un aspect structuré et épuré, idéal pour une esthétique contemporaine sobre et élégante.
Ligna Shadow P 9610 bi-ton et effet rectangulaire : avec ses lignes marquées et ses jeux d’ombres, apporte un relief graphique et un effet faux claire-voie tendance très apprécié en architecture moderne.
Esthétique bois premium : lignes régulières, effet ajouré maîtrisé, finition texturée… le rendu est fidèle à l’aspect du bois naturel, sans ses contraintes. Idéal pour créer des façades modernes, chaleureuses et élégantes.
Matériaux (détail) :
- composite
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Ligna Soft P 9600 : largeur 186 mm - épaisseur 33 mm - longueur 2,90 m - 3 couleurs
Ligna Shadow P 9610 : largeur 202 mm - épaisseur 26 mm - longueur 2,90 m - 2 couleurs
Résistance durable. Inaltérable face aux intempéries, aux UV, à l’humidité et aux chocs. Le bardage conserve son aspect au fil du temps, sans se fissurer, ni se déformer.
Sans entretien lourd. Plus besoin de lasurer, poncer ou traiter. Un simple nettoyage à l’eau suffit pour conserver toute sa beauté.
Facilité de mise en oeuvre. Profils légers et faciles à poser grâce à un système de fixation invisible. Compatible avec différents types d’ossatures, en neuf comme en rénovation.
Solution durable et responsable. Une alternative au bois massif, composée de matériaux recyclés et 100 % recyclables, pour une façade à faible impact environnemental.
Stabilité des couleurs
Compatible ERP et résidentiel, neuf ou rénovation
Accessoires de finition coordonnés
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Fichiers à télécharger
Système innovant de pose de terrasse composite Twinson Click
Twinson Click est un système ingénieux et innovant permettant la pose simplifiée de toutes les terrasses composites, quelles que soient leurs formes. Le twinson Click regroupe des...
Lame de terrasse composite Twinson Majestic Massive Pro P9369
Twinson Majestic Massive Pro, un revêtement de sol confortable "pieds nus". La lame de terrasse composite Twinson Majestic Massive Pro est une lame coextrudée, elle est revêtue...
ELEGANT : gamme de profilés de fenêtres PVC composite
Elegant est l'ultime concept de fenêtre. Design, technologie et éco-responsabilité sont les maîtres mots de cette innovation. La gamme se compose de deux designs d'ouvrants,...
Planchette de sous-face P 150 pré-percée
La planchette de sous-face PVC pré-percée P 150 offre de nombreuses solutions techniques et esthétiques pour tout type de projet. Cette planchette, d’esthétique...
Bardage double clin structuré en PVC cellulaire 300 mm pour murs extérieurs Solid Pure P 1024
Le bardage PVC Solid Pure P 1024 constitue un revêtement pour murs extérieurs offrant un bon rapport qualité prix et une parfaite intégration dans tous les types de constructions. Ce...
Bardage clin structuré PVC 167 mm pour murs extérieurs Solid Pure P 1036
DECEUNINCK propose le bardage clin structuré en PVC disponible sous la référence Solid Pure P 1036 : un matériau à la fois robuste et esthétique particulièrement...
Bardage premium PVC à jonction invisible P 2730
Le bardage P 2730 désigne un revêtement de façade PVC premium au design intemporel qui s’adapte à tous les types d’isolants en ITE. L'esthétique est caractérisée...
Bardage Solid Plus 2730 : design effet faux claire-voie
Grâce à ses lignes élégantes et son relief prononcé, le bardage PVC Solid Plus P 2730 apporte du caractère aux façades, tout en s’intégrant...
Fenêtre composite à haut rendement énergétique Zendow#neo ThermoFibra
La fenêtre Zendow#neo ThermoFibra de Deceuninck est une menuiserie composite, à haut rendement énergétique. L'ouvrant, de 82 mm, possède un renforcement avec de la...
iSlide#neo ThermoFibra : la baie coulissante composite qui allie la performance au design
Le coulissant composite iSlide#neo ThermoFibra de Deceuninck allie avec brio le design de l'aluminium et les performances thermiques du PVC. Avec le coulissant iSlide#neo, Deceuninck pousse très...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Deceuninck France développe la production de profilés PVC co-extrudés à Roye
La coextrusion est un atout et représente un enjeu majeur pour le PVC recyclé. Ce procédé innovant permet de fabriquer des profilés constitués quasi de moitié (42%) de matières recyclées et de matières...
Deceuninck fenêtres : Linktrusion - Zendow#neo
Découvrez la technologie révolutionnaire Linktrusion dans la nouvelle série de portes et fenêtres Deceuninck zendow#neo.