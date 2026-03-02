Podcast
Bardage gamme Ligna effet Faux claire-voie

DECEUNINCK SAS

La gamme de bardages composites Ligna a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels en matière de durabilité, de facilité de pose et de finition esthétique.

Déclinée en deux profils complémentaires – Ligna Soft et Ligna Shadow – elle offre une solution de revêtement de façade à la fois performante, durable et visuellement impactante. Pose verticale.

Ligna Soft P 9600 uni et effet ondulant : présente un aspect structuré et épuré, idéal pour une esthétique contemporaine sobre et élégante.
Ligna Shadow P 9610 bi-ton et effet rectangulaire : avec ses lignes marquées et ses jeux d’ombres, apporte un relief graphique et un effet faux claire-voie tendance très apprécié en architecture moderne.

Esthétique bois premium : lignes régulières, effet ajouré maîtrisé, finition texturée… le rendu est fidèle à l’aspect du bois naturel, sans ses contraintes. Idéal pour créer des façades modernes, chaleureuses et élégantes.

Matériaux (détail) :

  • composite

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Ligna Soft P 9600 : largeur 186 mm - épaisseur 33 mm - longueur 2,90 m - 3 couleurs
Ligna Shadow P 9610 : largeur 202 mm - épaisseur 26 mm - longueur 2,90 m - 2 couleurs
Résistance durable. Inaltérable face aux intempéries, aux UV, à l’humidité et aux chocs. Le bardage conserve son aspect au fil du temps, sans se fissurer, ni se déformer.
Sans entretien lourd. Plus besoin de lasurer, poncer ou traiter. Un simple nettoyage à l’eau suffit pour conserver toute sa beauté.
Facilité de mise en oeuvre. Profils légers et faciles à poser grâce à un système de fixation invisible. Compatible avec différents types d’ossatures, en neuf comme en rénovation.
Solution durable et responsable. Une alternative au bois massif, composée de matériaux recyclés et 100 % recyclables, pour une façade à faible impact environnemental.
Stabilité des couleurs
Compatible ERP et résidentiel, neuf ou rénovation
Accessoires de finition coordonnés

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle

DECEUNINCK SAS

DECEUNINCK conçoit et fabrique (extrusion) des gammes de profilés PVC et composites pour...

ZONE INDUSTRIELLE - IMPASSE DES BLEUETS
80700 ROYE
France

Plus d'informations


