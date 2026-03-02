Bardage gamme Ligna effet Faux claire-voie

La gamme de bardages composites Ligna a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels en matière de durabilité, de facilité de pose et de finition esthétique.

Déclinée en deux profils complémentaires – Ligna Soft et Ligna Shadow – elle offre une solution de revêtement de façade à la fois performante, durable et visuellement impactante. Pose verticale.

Ligna Soft P 9600 uni et effet ondulant : présente un aspect structuré et épuré, idéal pour une esthétique contemporaine sobre et élégante.

Ligna Shadow P 9610 bi-ton et effet rectangulaire : avec ses lignes marquées et ses jeux d’ombres, apporte un relief graphique et un effet faux claire-voie tendance très apprécié en architecture moderne.

Esthétique bois premium : lignes régulières, effet ajouré maîtrisé, finition texturée… le rendu est fidèle à l’aspect du bois naturel, sans ses contraintes. Idéal pour créer des façades modernes, chaleureuses et élégantes.

Matériaux (détail) :