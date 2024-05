AM-X coulissant

AM-X, un concept innovant

Coordonné avec les fenêtres AM-X.

Conçu pour développer et enrichir la gamme, le coulissant AM-X offre les mêmes atouts que les châssis à frappe AM-X : Une conception innovante, avec optimisation de l’utilisation de chaque matériau, “le bon matériau au bon endroit” (le PVC pour son pouvoir isolant, l’aluminium pour sa résistance et son esthétique, le bois pour son aspect chaleureux).

Un design épuré et contemporain, finesse des profils pour une plus grande surface vitrée et un gain de luminosité, ainsi que les mêmes finitions intérieures pour un rendu parfaitement harmonieux.

Intérieur au choix : selon l’ambiance recherchée blanche, couleur ou bois coloris au choix.

Extérieur aluminium : pour une façade harmonieuse et pour une plus grande résistance aux agressions du temps coloris au choix.

Étanchéité maximale : grâce à la soudure étanche uniquement possible avec le PVC

Isolation maximale : grâce au FORT pouvoir isolant du PVC

Exclusivité AM-X

Dormant rénovation

Aile de rénovation intégrée pour créer une vraie cohérence entre toutes les ouvertures, finitions affleurantes, soudures invisibles à l’identique des châssis à frappe AM-X.

Gagnez en performance

Équipé d’un double-vitrage ITR, comme les châssis à frappe, le coulissant AM-X bénéficie d’une isolation thermique et phonique renforcée ainsi que d’une étanchéité à l’eau et à l’air de haut niveau.

Labels & Certifications (détail) :