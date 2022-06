Aménagement des espaces de bureau et gestion du bruit et de la confidentialité, pensez cloison !

La cloison démontable et mobile, en plus d’être un moyen de structurer les espaces de travail, répond aux obligations de confidentialité, de collaboration et de concentration des usagers. Face à ces besoins pluriels, le SNFA a réalisé un livre blanc sur l’aménagement des espaces de travail et un guide acoustique pour accompagner les professionnels dans leur projet d’aménagement de bureaux.