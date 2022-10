Atlantem Industries

Atlantem est concepteur et fabricant français de menuiseries et fermetures. Nous imaginons, fabriquons et commercialisons une large gamme de Fenêtres, volets roulants et battants, portes de garage, portes d’entrée, portails et clôtures, multi matériaux : PVC, Hybride, Aluminium et Bois pour les professionnels du bâtiment.

Cette offre multi-produits nous permet de vous accompagner sur toutes les dimensions de vos projets, en rénovation comme en neuf. Avec 11 usines spécialisées réparties sur le territoire national, nous faisons partie des leaders des fabricants de fermetures et ouvertures français. Reconnus pour son innovation, Atlantem répond aux évolutions du marché tout en s’adaptant aux besoins des particuliers.

Au-delà de l’innovation, nos priorités sont désormais également tournées vers nos engagements dans les valeurs humaines et environnementales.

Dès la conception de nos menuiseries extérieures, nous intégrons l’ensemble des paramètres techniques et règlementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir.

En associant le savoir-faire artisanal unique des menuisiers expérimentés à un équipement industriel de haute technologie, nous nous engageons sur une qualité totale de nos produits.

Soucieux de protéger et valoriser le savoir-faire français, Atlantem s’est engagé et dispose de ces gammes de fenêtres et de portes d’entrée dans le programme Origine France Garantie. Ce label assure une indication de provenance claire et objective des produits ainsi qu’une traçabilité.