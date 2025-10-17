Pour obtenir une information de la part de la marque « SNFA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SNFA, organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium.

Créé en 1935 par des entrepreneurs fabricants de menuiseries métalliques, l'organisation professionnelle a pour objectif de regrouper ses membres autour de règles techniques et de démarches volontaires de qualité.

Les membres du SNFA sont devenus les spécialistes des menuiseries extérieures en aluminium (fenêtres, façades, vérandas, portes, garde-corps, cloisons).

Le SNFA a la particularité de regrouper les entrepreneurs fabricants et installateurs, les industriels concepteurs de systèmes et les industriels fabricants.

Fidèle à l’esprit de ses créateurs, le SNFA :

Élabore les règles de l’art des différents métiers ;

Participe aux démarches volontaires de qualité (entreprises, produits) ;

Représente les professions auprès des autorités et organismes nationaux et européens ;

Assure les recherches techniques collectives ;

Contribue au développement des formations initiales, professionnelles et continues dans le but d’optimiser les ressources humaines des entreprises.

Actions entreprises par le SNFA pour l’ensemble de ses adhérents :