SNFA

10 rue du Débarcadère
75852 Paris cedex 17
France
SNFA, organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium.

Créé en 1935 par des entrepreneurs fabricants de menuiseries métalliques, l'organisation professionnelle a pour objectif de regrouper ses membres autour de règles techniques et de démarches volontaires de qualité.

Les membres du SNFA sont devenus les spécialistes des menuiseries extérieures en aluminium (fenêtres, façades, vérandas, portes, garde-corps, cloisons).

Le SNFA a la particularité de regrouper les entrepreneurs fabricants et installateurs, les industriels concepteurs de systèmes et les industriels fabricants.

Fidèle à l’esprit de ses créateurs, le SNFA

  • Élabore les règles de l’art des différents métiers ;
  • Participe aux démarches volontaires de qualité (entreprises, produits) ;
  • Représente les professions auprès des autorités et organismes nationaux et européens ;
  • Assure les recherches techniques collectives ;
  • Contribue au développement des formations initiales, professionnelles et continues dans le but d’optimiser les ressources humaines des entreprises.

Actions entreprises par le SNFA pour l’ensemble de ses adhérents :

  • LOBBYING : Axées sur les performances énergétiques et environnementales, ces actions ont pour but d'encourager l'utilisation des menuiseries et façades en aluminium. La démarche entreprise en 2008 suite au Grenelle de l’Environnement est donc poursuivie en direction de tous les acteurs de la construction.
  • TECHNIQUE : Le SNFA participe au suivi et à la rédaction des normes françaises et européennes ainsi que des réglementations. Il réalise des recherches techniques collectives. Il initie et participe aux démarches qualité et permet à ses membres de se différencier.
  • COMMUNICATION : La communication s’adresse au Grand Public et aux Professionnels et s’appuie sur deux sites Internet (fenetrealu et la-veranda-alu), des campagnes digitales, des relations presse et la publication de la revue Aluminium Construction destinée aux fabricants de menuiseries alu.
  • FORMATION : Le SNFA contribue au développement des formations initiales, professionnelles et continues dans le but d’optimiser les ressources humaines en entreprise. Chaque année, il organise une Journée dédiée aux Enseignants de la filière Menuiseries Alu.
  • ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE : Le SNFA est acteur dans les différents groupes de travail nationaux sur l’évaluation de la performance environnementale des bâtiments. Il assure le suivi et la rédaction des normes françaises et européennes sur les sujets sanitaires et environnementaux, notamment sur la prise en compte des bénéfices liés au recyclage.

