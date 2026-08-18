Fenêtre, menuiserie, portail et clôture

Protègenet : Appui de fenêtre à embouts extrudés, en 5 jours départ usine
Protègenet® est un appui de fenêtre en aluminium robuste dont les embouts de fermeture sont extrudés. Sa conception technique et sur mesure – angle arrondi, pente intégrée...
Thématique du 20 novembre au 3 décembre
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Le projet siMple est la volonté du Groupe MILLET de repenser la fenêtre en allant à l’essentiel, en supprimant le superflu. Imaginée et conçue selon le principe...
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