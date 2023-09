Technoform SP12, espaceur warm edge, conçu pour les petits espaces

Cet espaceur warm edge a été conçu pour s'adapter parfaitement dans les vitrages les plus minces. Cet espaceur est idéal pour les rénovations sur les bâtiments historiques et classés où une plus petite épaisseur de vitrage isolant doit être maintenue. Cet espaceur peut être utilisé pour le triple vitrage, en particulier lorsque des performances thermiques élevées sont nécessaires tout en conservant une épaisseur similaire à celle du double vitrage isolant.

Il possède également un feuillard métallique qui empêche toute pénétration d'humidité.



Il répond aux exigences des normes EN 1279-2, 3, 4 & 6, ASTM E2190, et sous couvert d'un DTA suivi par le CSTB.