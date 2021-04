2 L'EAU PROTECTION - Vous avez identifié des risques d'inondations et de déversements de produits polluants ? 2 l'Eau Protection conçoit et met en œuvre votre plan de prévention.

Le métier de 2 L'EAU PROTECTION consiste à analyser un site (résidence particulière, usine, bâtiment public, centre commercial) afin de proposer les solutions techniques anti-inondations les plus adaptées au besoin.

2 L'EAU PROTECTION est fournisseur de matériel de protections anti-inondations et anti-pollutions. Nous sommes en mesure d'assurer la maîtrise du projet de A à Z.

2 L'EAU PROTECTION peut ainsi fournir des solutions clé en main (étude, fourniture et pose).En dix ans, 2 L'EAU PROTECTION a réalisé plus de 200 projets en France, en Espagne, en Suisse et en Afrique du Nord : protection anti-inondations de la Bibliothèque Nationale de France, du siège social Hermès à Genève, du Stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre, de l'usine des Laboratoires Boiron à Lyon...

De plus, 2 L'EAU PROTECTION a été retenu pour la mise en place des protections post-Fukushima dans les centrales nucléaires françaises.

UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE ET INNOVANTE :

Le fondateur-dirigeant de la société, Stéphane Quémeneur a fait ses armes en Angleterre et en Allemagne, pays précurseurs dans la lutte contre les inondations. Il a testé et sélectionné les meilleurs systèmes afin d’offrir une panoplie aussi complète que possible de solutions. Lorsque la solution n’existe pas, 2 L'EAU PROTECTION l’invente comme ce fut le cas pour la protection des bouches d’aération du chauffage parisien.

Basée en Bretagne, 2 L'EAU PROTECTION est particulièrement sensible à la question des submersions marines et aux perturbations liées au changement climatique.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ANTI-INONDATIONS ET ANTI-POLLUTIONS :

Depuis 2005, 2 L'EAU PROTECTION s’est imposé comme un acteur majeur de la protection contre les inondations et la rétention des pollutions en France. Son expertise repose sur une panoplie complète de systèmes ayant fait leurs preuves dans le monde entier. 2 L'EAU PROTECTION est notamment adossée à RS Stepanek (Allemagne) qui vient de recevoir l’agrément de FM GLOBAL, le principal assureur mondial contre les risques d’inondation. Ses autres fournisseurs Watergate (Canada), Floodgate (GB), Accrédit (Taïwan) sont également des leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs. 2 L'EAU PROTECTION travaille également avec de nombreux fournisseurs français notamment pour la fabrication de portails et systèmes complexes.

UNE RÉFÉRENCE DANS SON DOMAINE :

Acteur reconnu et respecté, 2 L'EAU PROTECTION a participé en tant que conseiller à plusieurs projets européens aux côtés d’institutions prestigieuses comme le CSTB, l’Ecole des Mines, l’Université de Budapest, l’Université de Barcelone, et des laboratoires de recherche comme le Labor de Rome ou Ateknéa de Budapest, mais également des assureurs et d’autres acteurs économiques de la lutte contre les inondations. En tant que responsable de recherche, Stéphane Quémeneur a pu nouer des relations avec des experts du monde entier et devenir une référence sur la question en France et en Europe.

Le savoir-faire de 2 L'EAU PROTECTION :