Coulissant minimaliste CUZCO®

CUZCO® série 712M est la toute dernière génération de coulissants aluminium à hautes performances énergétiques (Uw=1.3 Wm2K en double vitrage) développée par Profils Systèmes.

Conçu pour sublimer les intérieurs, le coulissant aluminium minimaliste 712M se fait infiniment discret grâce à l’intégration des montants et des traverses hautes dans l’isolation.

Avec une masse d’aluminium vue réduite à son extrême, 22mm seulement en nœud central, le clair de jour et les apports solaires sont optimisés !

Et pour conforter son minimalisme, le coulissant 712M dispose d’une poignée discrète et compacte, qui combine design et facilité d’usage.

Disponible en versions 2 vantaux 1 rail, 3 et 4 vantaux 2 rails et en grande hauteur jusqu’à 3m.

Labels & Certifications :