Porte automatique lumineuse : communiquez et valorisez votre enseigne directement sur votre porte !

SOFTICA

La solution lumineuse IMAGE'IN permet de rendre l'entrée de son bâtiment tout simplement unique ! Une communication lumineuse sur les vantaux et les parties fixes de sa porte électrique permet d'exploiter ce nouvel espace de communication à sa juste valeur : positionnée à l’entrée d’un bâtiment, la porte automatique est le 1er et unique point de passage de tous les visiteurs !

Atouts produit :

  • COMMUNICATION À L’ENTRÉE DU BÂTIMENT : les portes automatiques d’entrée deviennent des objets publicitaires, identitaires et promotionnels !
  • VISIBILITÉ ET DIFFÉRENCIATION : L’enseigne est visible de loin et se démarque par sa communication lumineuse originale.
  • ÉCONOMIE : sur la taxe sur les enseignes
  • INNOVANT : Prix Haute Technologie Artinov Rhône Alpes 2017, technologie brevetée, transfert de technologie avec le CEA de Grenoble
  • VISIBLE : de jour comme de nuit, porte ouverte, fermée et en mouvement, avec une luminosité homogène sur toute la largeur du vantail
  • PERMANENT OU MODIFIABLE pour animer son point de vente
  • VARIABLE en couleur et en intensité
  • CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES sur mesure par Softica

Matériaux :

  • Profilés aluminium épaisseur 37 mm
  • Vitrage feuilleté simple ou double face extra clair
  • Joints en EPDM
  • Composants électroniques

Labels et Certifications :

  • EN 16005
  • CE
  • CEM
  • C048

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION : Une barrette de LED intégrée dans les montants des vantaux et/ou des parties fixes illumine, de façon homogène, un message (logo, visuel, texte...) imprimé sur un adhésif spécial et amovible.
DIMENSIONS MESSAGE (HxL) : 400×800 mm, 800x800mm
TYPE DE MESSAGE : Message au choix (logo, visuel, texte...) fourni par le client, possibilité de le remplacer aussi souvent que souhaité
ADHÉSIFS LUMINEUX PAR PORTE : Jusqu’à 4 (2 vantaux et 2 parties fixes ou 4 vantaux)
LARGEUR ET HAUTEUR DE PASSAGE MAX : En fonction du poids des vantaux, de 600 à 3600 x 2250mm (au-delà nous consulter)
LARGEUR MIN ET MAX VANTAIL : 600 à 900mm
TYPE D'ADHÉSIF, Selon visuel : teinté masse blanc, pixellisé blanc ou combinaison des deux
ÉCLAIRAGE ET COULEURS : LED multicolores (2 coloris au choix)
DURÉE VIE LED : 50 000 heures
COMMANDE SOLUTION : Télécommande 6 positions ou par Smartphone (voir solution connectée)
CONSOMMATION (W) : 40W / vantail

Divers

Application :
Solution compatible avec la porte automatique Optima 150
Solution amovible et message changeable à la demande
Choix des couleurs

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Autres produits

