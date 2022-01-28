Porte automatique lumineuse : communiquez et valorisez votre enseigne directement sur votre porte !

DESCRIPTION : Une barrette de LED intégrée dans les montants des vantaux et/ou des parties fixes illumine, de façon homogène, un message (logo, visuel, texte...) imprimé sur un adhésif spécial et amovible.

DIMENSIONS MESSAGE (HxL) : 400×800 mm, 800x800mm

TYPE DE MESSAGE : Message au choix (logo, visuel, texte...) fourni par le client, possibilité de le remplacer aussi souvent que souhaité

ADHÉSIFS LUMINEUX PAR PORTE : Jusqu’à 4 (2 vantaux et 2 parties fixes ou 4 vantaux)

LARGEUR ET HAUTEUR DE PASSAGE MAX : En fonction du poids des vantaux, de 600 à 3600 x 2250mm (au-delà nous consulter)

LARGEUR MIN ET MAX VANTAIL : 600 à 900mm

TYPE D'ADHÉSIF, Selon visuel : teinté masse blanc, pixellisé blanc ou combinaison des deux

ÉCLAIRAGE ET COULEURS : LED multicolores (2 coloris au choix)

DURÉE VIE LED : 50 000 heures

COMMANDE SOLUTION : Télécommande 6 positions ou par Smartphone (voir solution connectée)

CONSOMMATION (W) : 40W / vantail