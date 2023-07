Barrière anti-inondation Acquastop Classic

La barrière Acquastop Classic est une protection anti-inondation ergonomique et esthétique constituée d’un profilé aluminium équipé de joints d’étanchéité. La barrière est constituée d'un profilé aluminium anodisé équipé de joints d'étanchéité en EPDM.

Elle est conçue sur mesure en fonction des caractéristiques de votre entrée à protéger et du niveau de la crue estimée. Un système auto-bloquant innovant et breveté permet d‘installer la barrière très simplement et sans effort grâce à une poignée de compression.

La pression utilisée par la poignée de compression jusqu’à son clic final aligne la partie mobile sur la structure rigide, encastrant aisément la barrière entre les murs de l’entrée que vous souhaitez protéger. La pression exercée assure la stabilité de la barrière et la compression des joints garantit ainsi l’étanchéité.

Avantages du produit :

Barrière anti-inondation garantie 5ans.

La barrière Acquastop Classic a été testée et certifiée par l'Institut Giordano à Rome.

Léger et facile à transporter, il s’agit d’un dispositif anti-inondation qui s’installe très rapidement, sans l’utilisation d’outils et permet de protéger l’entrée de votre maison, boutique, garage, entrepôt ou tout autre site sujet à des risques d’inondations.

Un système auto-bloquant innovant et breveté permet d‘installer la barrière très simplement et sans effort grâce à une poignée de compression. La pression utilisée par la poignée de compression jusqu’à son clic final aligne la partie mobile sur la structure rigide, encastrant aisément la barrière entre les murs de l’entrée que vous souhaitez protéger. La pression exercée assure la stabilité de la barrière et la compression des joints garantit ainsi l’étanchéité.

La barrière standard peut mesurer entre 400 mm et 1710 mm de hauteur et elle peut atteindre 3000 mm maximum. Toutefois, il est possible de réaliser un modèle personnalisé en fonction de l’étude de faisabilité de notre bureau d’étude.

Les joints fabriqués en mousse EPDM à cellules fermées ont été conçus pour garantir une étanchéité parfaite. Clipsés dans le profilé, les joints peuvent être aisément remplacés.