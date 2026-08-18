Maison Individuelle 2022

BOITCO : la boite de réservation la plus plébiscitée par les professionnels
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Thématique du 7 juin au 12 juin
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Barrette isolante en polyamide pour rupture de pont thermique de profilés aluminium (menuiseries aluminium : fenêtres, portes et façades). Notre catalogue standard propose plus de...
Aquadrop® est un système de boîte à eau et de descente d'eau pluviale en aluminium. Parfait pour l’évacuation des eaux pluviales de vos toitures-terrasses, la finition...
La brique en terre cuite bio’bric présente un bilan carbone réduit rapporté à l’ensemble de son cycle de vie. Sa haute performance thermique permet une forte isolation du bâti tout en maitrisant les coûts...
Permet de soulager les réseaux en cas de fortes précipitations afin d'éviter les inondations. Disponibles de 1 500 à 15 000 litres. Les cuves de rétention Platine...
Solution combinée 3 en 1 et certifiée NF EN ISO 22097:2023 aux multiples performances permettant de réaliser efficacement l'isolation thermique, phonique, l'étanchéité...
Léger, le Rectolight est un entrevous idéal pour la mise en oeuvre simple d'un plancher pour l'étage. Gagnez en sérénité et rapidité avec cet entrevous...
Alltek LM150 - Garnir et lisser - allégé Description : Enduit allégé garnissant de préparation et de finition en pâte, prêt à l'emploi. Il...
Ce système coulissant a été pensé et développé pour réunir les meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à...
Des produits permettant de répondre à une demande de construction éco-conçue et plus responsable. Envie d’en savoir plus ? Voici PRB BÉTON R&D, béton...
Plaque de plâtre à bords amincis réunissant 6 caractéristiques : amélioration de la qualité de l'air, très haute dureté, résistante...
Avec 1 seul opérateur, sans prérequis topographique, réalisez vos opérations en toute simplicité : Mise à niveau automatique Implantation ou levé...
L'incontournable Pack WC Odéon Up est désormais disponible en version SANS BRIDE. Odéon Up c'est une collection des WC certifiée NF, facile à installer et...
Le confort thermique connecté de série, accessible à tous. PLUS-PRODUIT : La réalisation d'économies d’énergie pour cette unité...
Détecteur de mouvement mural pour gestion de l'éclairage intérieur. Installé à hauteur d'interrupteur, il convient pour la commande d'éclairage...
Systèmes de plancher conçu pour les maisons individuelles, cette gamme met en œuvre des entrevous en PSE découpés ou moulés et des poutrelles en béton précontraint....
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.