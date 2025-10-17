TOPCON POSITIONING FRANCE
71000 Mâcon
France
Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure, de positionnement et de guidage d’engins. Grâce à nos solutions globales incluant matériels, logiciels, contrat de service, support téléphonique, formation, location, financement et abonnement réseaux, nous permettons à nos clients d’être plus rentables et productifs qu’ils agissent dans la topographie, la construction de bâtiments, les travaux publics ou l’agriculture. Notre équipe et nos distributeurs sont à votre service pour tout besoin.
Topographie – Qu’il s’agisse de conception, de cartographie ou d’inspection, la technologie innovante et fiable de Topcon en matière optique et de GNSS est axée sur la productivité : vos tâches sont réalisées précisément et efficacement, dès la première prise.
Sur vos chantiers – De l’implantation des travaux en passant par la réalisation, le recollement et l’inspection finale, Topcon vous accompagne avec des produits fiables et intuitifs afin d’optimiser vos ressources. Grâce à nos solutions de guidage d’engins en 2D et 3D, en indicatif ou en automatique, gagnez en productivité et en sécurité. Vous constaterez aussi un gain en consommation de carburant et réduirez votre impact carbone.
RL-H5A : laser polyvalent tout-en-un
Le RL-H5A est un laser de construction à nivellement automatique dernière génération longue portée et haute précision.
RL-SV2S : laser rotatif multi-tâches
Le RL-SV2S est conçu pour fonctionner en multi-tâches, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour les travaux intérieurs ou de construction, en bref, pour des travaux pour...
TP-L6 : laser de canalisation compact
Grâce à sa taille réduite, à sa batterie longue durée et à son application mobile, le laser de canalisations TP-L6 est l'un des équipements les plus...
GLS-2200 : scanner laser 3D multifonctionnel
La gamme de scanners GLS-2200 compte trois modèles comparables mais néanmoins distincts : le GLS-2200S (courte portée), le GLS-2200M (moyenne portée) et le GLS-2200L (longue...
Station totale robotisée GT-1200 ou GT-600
Conçue pour une meilleure mobilité sur le terrain, la station totale robotisée de la série GT assure des flux de travail précis et productifs pour les applications de...
HiPer VR : récepteur GNSS polyvalent haute technologie
Compact, léger et équipé de la technologie GNSS la plus avancée, le HiPer VR est conçu pour résister aux environnements extérieurs les plus extrêmes....
OS-200 : station totale manuelle
Stations totales OS Series : une conception de pointe basée sur une technologie supérieure. La station OS est une station totale compacte de niveau professionnel. Cette station perfectionnée...
GTL-1000 : station totale robotisée et scanner 3D
La GTL-1000 est un instrument unique qui combine une station totale robotisée et un scanner 3D, offrant une large panoplie d'usages : Implantation et numérisation rapides Enregistrement...
FC-6000 : carnet de terrain robuste
Cet ordinateur de terrain est conçu pour affronter les conditions les plus difficiles, il saura traiter vos plus gros projets et vous fera profiter d’une ergonomie intuitive. Vos plans s’afficheront...
LN-150 : outil d'implantation et relevé 3D
Avec 1 seul opérateur, sans prérequis topographique, réalisez vos opérations en toute simplicité : Mise à niveau automatique Implantation ou levé...