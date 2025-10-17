ConnexionS'abonner
TOPCON POSITIONING FRANCE

576 rue des Grands Crus
71000 Mâcon
France
Site web de la marque

Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure, de positionnement et de guidage d’engins. Grâce à nos solutions globales incluant matériels, logiciels, contrat de service, support téléphonique, formation, location, financement et abonnement réseaux, nous permettons à nos clients d’être plus rentables et productifs qu’ils agissent dans la topographie, la construction de bâtiments, les travaux publics ou l’agriculture. Notre équipe et nos distributeurs sont à votre service pour tout besoin.

Topographie – Qu’il s’agisse de conception, de cartographie ou d’inspection, la technologie innovante et fiable de Topcon en matière optique et de GNSS est axée sur la productivité : vos tâches sont réalisées précisément et efficacement, dès la première prise.

Sur vos chantiers – De l’implantation des travaux en passant par la réalisation, le recollement et l’inspection finale, Topcon vous accompagne avec des produits fiables et intuitifs afin d’optimiser vos ressources. Grâce à nos solutions de guidage d’engins en 2D et 3D, en indicatif ou en automatique, gagnez en productivité et en sécurité. Vous constaterez aussi un gain en consommation de carburant et réduirez votre impact carbone.

 

 

