L'incontournable WC Odéon UP enlève la bride

L'incontournable Pack WC Odéon Up est désormais disponible en version SANS BRIDE. Odéon Up c'est une collection des WC certifiée NF, facile à installer et garantissant une étanchéité parfaite.



Gracé à la technologue SANS BRIDE l'hygiène est renforcée :



Nettoyage facile et rapide :

0 rebord permettant une accessibilité dans tous les recoins

Un bol aux surfaces lisses

Rinçage optimal pour une hygiène renforcée :

Circulation dynamique & efficace de l’eau grâce aux jets latéraux

Évacuation totale des déchets & résidus

0 éclaboussure

Disponible en PACK avec abattant standard, abattant standard déclipsable et à descente progressive, et abattant l’extra-plat déclipsable et à descente progressive.