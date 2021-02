Energy saving comfort : Voici les exigences de Theben et la promesse que nous nous engageons à tenir.

Ceci a commencé avec la première minuterie d'escalier, qui fut déjà réalisée en 1921 par le fondateur de l'entreprise, Paul Schwenk.

Et ceci est aujourd'hui encore valable pour les détecteurs de présence et de mouvement, ainsi que pour le standard mondial KNX, dont Theben a largement participé à son développement.

Tous les concepteurs et constructeurs de bâtiments qui utilisent et installent nos solutions, sont conscients de cet effet. Pour eux, le nom de Theben jouit d'une excellente renommée – mondiale.

Car, depuis longtemps, l'entreprise est représentée dans plus de 60 pays à travers le monde. En plus de l'Allemagne, le groupe dispose de filiales implantées en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Suisse ainsi qu'aux Pays-Bas et à Singapour.

Le Savoir-faire de Theben :