LN-150 : outil d'implantation et relevé 3D

TOPCON POSITIONING FRANCE

Avec 1 seul opérateur, sans prérequis topographique, réalisez vos opérations en toute simplicité :

  • Mise à niveau automatique
  • Implantation ou levé directement à l’aide du plan (bâtiments, plateformes, bordures, platines, axes…)
  • Calculs de volumes et cubatures sur place et instantanément
  • Géoréférencement des réseaux

Doté de technologies éprouvées et empruntées aux stations totales robotisées de Topcon, la LN-150 offre des fonctionnalités innovantes et intuitives, sans sacrifier la précision. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la LN-150 s'auto-nivelle et se retrouve ainsi prête à fonctionner. Que vous soyez technicien novice ou géomètre expérimenté, travaillez en toute facilité.

Pratique, avec une conception pensée pour le terrain, la LN-150 est légère, facile à installer avec sa large poignée, étanche (IP65) et robuste.
Oubliez les plans papiers et améliorez vos flux de travail en choisissant la LN-150 plutôt que des méthodes traditionnelles.
Profitez de sa connexion sans fil (Wi-Fi et Bluetooth longue portée) disponible jusqu'à 130 mètres
Une solution opérateur unique pour une implantation et un relevé 3D précis
Auto-nivellement en une pression du doigt sur un bouton
Options de communication des instruments WI-FI et de longue portée Bluetooth®
Flux de travail simplifiés et connectés au cloud avec Autodesk, Bentley et MAGNET
Utilisation sur un téléphone ou une tablette avec l'application mobile MAGNET Construct

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Maison individuelle
TOPCON POSITIONING FRANCE - Batiweb

Topcon est le partenaire idéal pour les solutions complètes en matière de mesure,...

576 rue des Grands Crus
71000 Mâcon
France

