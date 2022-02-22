LN-150 : outil d'implantation et relevé 3D

Pratique, avec une conception pensée pour le terrain, la LN-150 est légère, facile à installer avec sa large poignée, étanche (IP65) et robuste.

Oubliez les plans papiers et améliorez vos flux de travail en choisissant la LN-150 plutôt que des méthodes traditionnelles.

Profitez de sa connexion sans fil (Wi-Fi et Bluetooth longue portée) disponible jusqu'à 130 mètres

Une solution opérateur unique pour une implantation et un relevé 3D précis

Auto-nivellement en une pression du doigt sur un bouton

Options de communication des instruments WI-FI et de longue portée Bluetooth®

Flux de travail simplifiés et connectés au cloud avec Autodesk, Bentley et MAGNET

Utilisation sur un téléphone ou une tablette avec l'application mobile MAGNET Construct