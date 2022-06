Quelle solution constructive bas carbone et à coût maîtrisé ?

La brique en terre cuite bio’bric présente un bilan carbone réduit rapporté à l’ensemble de son cycle de vie. Sa haute performance thermique permet une forte isolation du bâti tout en maitrisant les coûts de construction.

Vers une décarbonation du process de fabrication des briques

Si la brique ne représente qu’une très faible part des Eges (Émissions de gaz à effet de serre) d’une maison, les solutions bio’bric permettent déjà de bénéficier des meilleures performances environnementales. Notamment via l’utilisation d’énergie décarbonée dans le processus de production, à hauteur de 40 %. Et cette valeur sera encore améliorée d’ici 2027 : 90 %. Les résultats environnementaux sont consignés dans les FDES (Fiches de déclaration environnementale et sanitaire) individuelles mises à disposition dans la base Inies.



Fabriqués en France à partir d’argile, une matière première géosourcée, les produits bio’bric ne se dégradent pas dans le temps et les moisissures ne s’y développent pas, ce qui permet d’assurer la pérennité des ouvrages.

Une enveloppe 100% terre cuite pour des coûts de construction maîtrisés

Un bâtiment bien conçu et bien isolé permet de limiter les consommations d’énergie. Plus la résistance thermique de l’enveloppe de la maison (murs de structure) est élevée et les ponts thermiques traités grâce à des accessoires isolants, plus le bâtiment gardera la chaleur produite en hiver.



C’est l’objectif du Pack maison individuelle :

Gamme de briques de murs alvéolées naturellement isolées avec Rth allant de 0,75 à 1,50 m².K/W.

Planelles en terre cuite pour réduire les déperditions d’énergie en about de plancher. Les coffres de volet roulant et les briques à bancher-acrotères viennent compléter le Pack pour garantir une façade homogène 100 % terre cuite.

La haute performance thermique des solutions bio’bric permet d’optimiser les prestations d’isolation et/ou des choix techniques sur les équipements de la maison. En limitant l’épaisseur d’isolation, la surface de construction est préservée.

bio’bric accompagne les constructeurs et maîtres d’œuvres dans la définition et l’optimisation de leur système constructif RE2020 ; en partenariat avec les bureaux d’études thermiques.

