Systèmes de plancher : poutrelles en béton précontraint et entrevous en PSE

EDIL-Moulé : Up 27, Up 23 et Up 19 (autre références disponibles)

EDIL-Voutain +CI : Up 27 à 15

Les poutrelles en béton précontraints possèdent un crantage permettant d'assurer l'adhérance de la dalle de compression

Poutre en béton armé (section 20x20) disponible de 2 à 6,10 m