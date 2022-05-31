ConnexionS'abonner
LUXORliving BI180 : Détecteur de mouvement intelligent et élégant pour la maison

THEBEN

Détecteur de mouvement mural pour gestion de l'éclairage intérieur.

Installé à hauteur d'interrupteur, il convient pour la commande d'éclairage des couloirs, cages d'escalier, sous-sols, toilettes.

Bouton-poussoir intégré pour commande manuelle.

Extension possible de la zone de détection avec installation d'autres appareils esclave.

Réglage simple et pratique par télécommande et appli smartphone.

S'adapte à de nombreux cadres d'interrupteurs des principaux fabricants leaders. Cadres d'ajustement en option.

Zone de détection 170° jusqu'à 14 m x 17 m (238 m²) à 1,2 m de hauteur.
Mesure de lumière mixte.
Sensibilité réglable

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
THEBEN - Batiweb

Energy saving comfort : Voici les exigences de Theben et la promesse que nous nous engageons à...

Zac de la Madeleine 15, rue de la Tuilerie
77500 CHELLES
France

