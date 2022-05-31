LUXORliving BI180 : Détecteur de mouvement intelligent et élégant pour la maison
Détecteur de mouvement mural pour gestion de l'éclairage intérieur.
Installé à hauteur d'interrupteur, il convient pour la commande d'éclairage des couloirs, cages d'escalier, sous-sols, toilettes.
Bouton-poussoir intégré pour commande manuelle.
Extension possible de la zone de détection avec installation d'autres appareils esclave.
Réglage simple et pratique par télécommande et appli smartphone.
S'adapte à de nombreux cadres d'interrupteurs des principaux fabricants leaders. Cadres d'ajustement en option.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Zone de détection 170° jusqu'à 14 m x 17 m (238 m²) à 1,2 m de hauteur.
Mesure de lumière mixte.
Sensibilité réglable
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Tertiaire
