Soudalle LV, panneau de laine de verre semi rigide
Panneau de laine de verre semi rigide revêtu d'un voile de verre brun sans formaldéhyde. Isolation en sous faces de planchers bas. Application et solution : l’isolation en sous...
Thématique du 11 septembre au 19 septembre
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Valobat continue de dérouler sa feuille de route sur le terrain en proposant aux détenteurs de déchets des solutions adaptées à leurs besoins.
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