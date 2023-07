DELTA®-FASSADE 20 (PLUS) : membrane de façade

Membrane de façade ouverte à la diffusion (HPV) pour façades à parement ouvert avec joints jusqu'à 20 mm de large et une proportion de joints maximale de 20 % de la surface totale. DELTA®-FASSADE 20 (PLUS) convient à tous les types de parement bois, bois composite, métal, etc.

Derrière un bardage à claire-voie (joints ≤ 20 mm et pourcentage d’ajouration ≤ 20 %)

Derrière un parement extérieur à joints fermés lorsqu’une résistance accrue est exigée (ERP). Protection de l'isolant thermique derrière façades à parements à joints fermés. Mise en œuvre sur montants ou directement sur panneau de contreventement.

En raison de la masse surfacique d'environ 210 g/m², la manipulation de la membrane est particulièrement facile. Déroulement rapide et aligné sans déformation ni renflement. La surface mate évite les reflets gênants. Selon les DTU en vigueur, le collage des recouvrements derrière bardages ajourés est obligatoire. La version DELTA®-FASSADE 20 PLUS offre ainsi des bords autocollants intégrés permettant un collage "colle sur colle" à résistance exceptionnelle, largement supérieure aux exigences du DTU 31.2.

Dans le cas de l'utilisation de la version DELTA®-FASSADE 20 (sans bords autocollants), il conviendra de procéder au collage des recouvrements en recourant à l'adhésif DELTA®-TAPE FAS.

Les pare-pluie de la gamme DELTA®-FASSADE sont les premiers à proposer une réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1 selon l'ancienne norme française) en standard et sans surcoût. Contrairement à d'autres membranes, les pare-pluie DELTA® sont testés avec leurs bords autocollants intégrés ou avec l'adhésif DELTA®-TAPE FAS ; ceux-ci ne présentent donc aucun risque lié à la présence de solvants inflammables. Ils sont donc les seuls à atteindre ce niveau de qualité.