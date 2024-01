3A COMPOSITES GmbH ALUCOBOND

3A Composites (autrefois connue sous le nom d’Alcan Composites), une division du Groupe Schweiter Technologies, emploie sur une échelle mondiale environ 3000 personnes dans des sites en Europe, Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Le Groupe produit et distribue des matériaux composites pour des segments de marché tels que l’architecture, la communication visuelle, le transport, l’industrie et l’énergie éolienne.



Les marques leader comme AIREX®, ALUCOBOND®, ALUCORE®, BALTEK®, DIBOND®,FOAM-X®, FOME-COR®, FOREX®, GATOR®, HYLITE®, KAPA®, OMNIFLUTETM et SINTRA® font partie de la gamme de produits du Groupe 3A Composites.



À propos d’ALUCOBOND® : ALUCOBOND® est leader mondial en matière de panneaux composites aluminium. Depuis son introduction sur le marché en 1969, on utilise les panneaux essentiellement dans l’architecture et le Corporate Identity Programme, en particulier dans l’habillage de façades, le revêtement mural ou les toitures.



Les panneaux se caractérisent par une grande planéité et rigidité, un poids minimal, une parfaite aptitude au façonnage, une résistance aux intempéries ainsi que par un usinage facile et sont disponibles dans une large gamme de couleurs et dans les modèles les plus divers. Ils sont également livrables en grands formats, avec noyaux difficilement inflammables et noyaux ininflammables.

ALUCOBOND® ROCCA

ALUCOBOND® A2 et PLUS

ALUCOBOND® COULEURS STANDARD UNIS ET MÉTALLIQUES

ALUCOBOND® ANODIZED LOOK

ALUCOBOND® VINTAGE

ALUCOBOND® URBAN

ALUCOBOND® TERRA

ALUCOBOND® NATURAL

ALUCOBOND® SPECTRA ET SPARKLING

ALUCOBOND® DESIGN

Avec son expérience, son savoir-faire et son expertise permanente, 3A Composites est le partenaire professionnel de nombreux architectes, des transformateurs et des investisseurs dans le domaine du bâtiment. Elle accompagne toutes les compétences du monde de l’architecture et de la construction, des la conception jusqu’à la pleine réalisation des habillages du bâtiment.



La marque ALUCOBOND® est produite dans les usines 3A Composites de Singen (Allemagne), Benton (USA), Shanghai (Chine) et de Khopoli (Inde).