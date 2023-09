DELTA-XX PLUS®, la nouvelle génération d'écrans avec une longévité premium

Nous optimisons nos produits continuellement pour être capable de proposer les meilleurs résultats. Nous avons ainsi pensé plus loin et nous vous présentons aujourd'hui notre nouvelle gamme DELTA-XX PLUS® : fiable, durable et "Made in Germany".

La gamme DELTA-XX PLUS® comprend quatre variantes qui apportent une solution adaptée pour la plupart des applications.

Il est particulièrement adapté en tant qu'écran de sous toiture pour une pose sur support discontinu (entraxe jusqu'à 45 cm), au contact ou non de l'isolant thermique. Il est également possible de l'utiliser comme pare pluie derrière des bardages ventilés à joints fermés. Sa légèreté rend la mise en œuvre simple et confortable.

Il est idéal pour les budgets serrés - et avec des performances imbattables.

Grâce à sa grande polyvalence, le DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL est unique en son genre et peut être utilisé aussi bien dans le cadre de toitures en pente avec support continu ou discontinu (entraxe jusqu'à 60 cm) qu’en tant que pare-pluie derrière des bardages ventilés à joints fermés. Les bords adhésifs intégrés empêchent la pénétration de l'air froid et de l'humidité dans l'isolant. Sa légèreté rend la mise en œuvre simple et confortable, sa flexibilité assurant en outre une plus grande sécurité pendant la phase chantier.

La solution universelle pour tous vos projets de toitures et façades !

Notre membrane est DELTA-XX PLUS® STRONG extrêmement résistante à la déchirure. Grâce à son armature, elle est particulièrement résistante et parfaitement adaptée à des applications avec entraxes importants entre chevrons (entraxe maxi entre chevrons : 90 cm). Ses excellentes caractéristiques mécaniques et d’étanchéité à l’eau assurent une sécurité maximale pendant la phase chantier.

DELTA-XX PLUS® HEAVY pour les toitures voligées

DELTA-XX PLUS® HEAVY est particulièrement adapté dans le cadre de toitures avec chevrons (entraxe maximal de 60 cm) au contact direct de l’isolant thermique ou support continu type voliges ou panneaux dérivés du bois. Il peut également être utilisé comme pare-pluie derrière des bardages ventilés. Sa grande robustesse permet une protection maximale lors de la mise en œuvre.

Avec une garantie de 30 ans pour une protection durable



Parce que nous misons sur la haute qualité et la durabilité de nos produits, nous accordons une garantie fonctionnelle de 30 ans sur toute la gamme DELTA-XX PLUS – notre promesse pour votre sécurité !

Nous avons ainsi pu identifier que le phénomène de thermo-oxydation engendré par le mouvement d’air permanent dans le plan des contre-lattes représente un facteur de dégradation prépondérant et sous-estimé.

La durabilité et la longévité de nos produits ont été attestées par un nouvel essai d’exposition de longue durée aux mouvements d’air ancré dans un Document d’Évaluation Européen (DEE ou European Assessment Document – EAD).

La responsabilité du couvreur garantie

La responsabilité du couvreur est garantie par DÖRKEN pendant et au-delà de la décennale pour une pérennité de la toiture et de l’isolant.

La réduction de déperditions de chaleur

Les écrans DELTA® contribuent à rendre l’enveloppe extérieure étanche au vent, limitent la pénétration de l’air froid extérieur dans la construction et permettent ainsi une réduction des déperditions de chaleur par convection jusqu’à 20 % (par rapport à un EST traditionnel non collé).

Le rapport qualité/prix

Faible surcoût pour un écran qualitatif et durable, représentant à peine 1 % du coût global de rénovation.

Sécurité pendant la phase chantier :

résistance à la chute (DELTA ® -MAXX PLUS).

-MAXX PLUS). importante résistance aux UV pour une phase chantier prolongée**.

Garantie 30 ans.

ETA durabilité > 25 ans.

Bords auto-adhésifs intégrés : version PLUS brevetée.

Gain sur la performance énergétique de la toiture.

Tranquillité sur 30 ans (dépose et repose incluses).

Les économies de matière et de temps

La version PLUS, avec deux bords autocollants intégrés : pour un assemblage simplifié « colle sur colle » des recouvrements, y compris par temps humide.

La savoir-faire maîtrisé

Maîtrise complète des produits, du développement en passant par la production intégrée jusqu’à la commercialisation et au suivi technique. Pensés, développés et fabriqués en Allemagne.

Le chantier sécurisé

Ne vous contentez pas de moins. Bénéficiez de nos 130 ans d'expérience et de la découverte de la longévité. Faites confiance à la garantie fonctionnelle de 30 ans. Pour des toits qui durent.

