Pompe à chaleur AIR/EAU monobloc Alfea Extensa M

3 modèles avec ECS intégrée Alfea Extensa M Duo : 5, 6 et 8 kW.

Idéale pour les projets de maisons neuves RE2020 ou la réhabilitation.

La production de chauffage et d’eau chaude est assurée principalement par l’énergie gratuite de l’air extérieur.

Plus silencieuse : 30 dB à 5 mètres seulement (modèles 5 et 6 kW).

Compacité du module hydraulique : 60 x 60 cm au sol.

Compacité de l’unité extérieure pour plus de discrétion.

Garantie 2 ans pièces.

Garantie +1 an pièces et main-d’œuvre sous conditions (bénéficiez d’une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main-d’œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d’interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic).

5 ans compresseur et échangeur.

Bénéficiez d’une extension de garantie jusqu’à 10 ans, sous conditions.