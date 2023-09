Rénovation énergétique : SpeedComfort débarque en France et révolutionne le marché avec son ventilateur « amplificateur » de radiateur

22% de réduction des coûts de chauffage

La solution de SpeedComfort contribue à réduire le problème lié à la hausse des coûts de l’énergie grâce à ses ventilateurs de radiateurs innovants et primés. L'entreprise néerlandaise garantit une réduction des fluctuations de température et du coût de chauffage allant jusqu'à 22 %, cela tout en diminuant les émissions de CO 2 . Silencieux, efficace et discret, ce système convient à la majorité des radiateurs et convecteurs et permet de chauffer une pièce deux fois plus rapidement et permet de baisser la température de son thermostat de 1 ou 2 degrés. Le SpeedComfort est également efficace en combinaison d’une pompe à chaleur, puisqu’il assure aux radiateurs une fonction optimale à basse température.



Enfin, l’utilisateur peut abaisser la température de l'eau d’apport et diminuer celle de sa chaudière pour optimiser les flux d'eau chaude vers les radiateurs et réaliser un équilibrage hydrolique. De plus, le fait de pouvoir baisser ces températures d’eau permet des économies d’énergie.

Une technologie autonome, facile à installer et à utiliser

Équipé d'un interrupteur thermostatique externe, le SpeedComfort se place en un clic au bas du radiateur, à l’aide d’aimants et de rails mobiles. Lorsque le radiateur atteint une température de 33 degrés, les ventilateurs se mettent automatiquement en marche. Trois ventilateurs axiaux spécialement conçus aspirent alors l'air froid et le diffusent ensuite à travers les panneaux chauffants du radiateur.

Dès que la température du radiateur atteint les 25 degrés, lorsqu’il se refroidit, les ventilateurs s'éteignent automatiquement.



La solution de SpeedComfort contribue à Cette technologie intelligente a reçu de nombreuses récompenses telles que le prix de « Groenste Idee van Nederland » (« Idée la plus verte des Pays-Bas ») et reconnue par les consommateurs avec une note de 8.7/10, sur la base de plus de 9 000 avis clients.

Des produits durables

L’entreprise, attentive à la préservation de l’environnement, met l’accent sur la durabilité de ses produits. En effet, l'emballage des SpeedComfort est fabriqué à partir de papier recyclé, ne contient pas de plastique et évite autant que possible les matériaux de remplissage inutiles. Fabriqués en Europe à partir de composants de haute qualité, les ventilateurs sont garantis 10 ans et conçus pour durer 40 ans !

Leader de la rénovation énergétique lié au chauffage aux Pays-Bas et en Allemagne, SpeedComfort attaque la France

Avec plus d’1,5 millions de SpeedComfort vendus depuis sa création en 2015, la société néerlandaise est en pleine expansion. Aujourd’hui leader sur son marché aux Pays-Bas (près de 500 000 foyers néerlandais disposent déjà de ces ventilateurs pour radiateurs) et présente en Belgique, Allemagne et au Royaume-Uni, SpeedComfort s’attaque au marché français. Déjà distribué dans le nord de la France, le spécialiste est à la recherche de partenaires installateurs/distributeurs partageant une vision et des valeurs communes pour la préservation de l’environnement et l’utilisation de produits éco- responsables. La société souhaite également se rapprocher de collectivités locales, engagées pour lutter contre la précarité énergétique, afin de proposer ses solutions aux ménages les plus modestes.



« Bien implantés et reconnus sur nos différents marchés en Europe, il était pour nous évident de proposer notre solution en France, un territoire qui travaille activement sa transition énergétique. Nous sommes aujourd’hui les seuls à proposer cette technologie, que nous avons pensé et développé. Avec le SpeedComfort nous souhaitons créer un pont entre la situation actuelle du pays et le futur, lorsqu’il n’y aura plus d’énergie fossile. Pour répondre aux objectifs de décarbonation fixés par le gouvernement et l’Union européenne, aider à faire fonctionner les radiateurs en place à basse température est très efficace. A défaut de devoir les changer, on peut installer un SpeedComfort ! », explique Rogi Louter, country manager Belgique et France.



Par ailleurs, la société envisage à termes d’implanter une filière de production en France et ambitionne de conquérir 10% du marché de la rénovation énergétique en France.

Les équipes de SpeedComfort seront présentes à Renodays, le forum de la rénovation globale et performantes des logements, afin de présenter leur solution.



Les 12 et 13 septembre 2023 à Paris, Porte de Versailles

Stand E60

Pour en savoir plus exit_to_app