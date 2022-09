DÖRKEN - Les écrans DELTA

DÖRKEN est le spécialiste de la fabrication d’écrans souples synthétiques. Avec sa marque Delta, elle est réputée dans l’univers de la construction pour ses solutions innovantes et fiables pour l'enveloppe de la construction : écrans de sous-toiture, pare-pluie pour façades ventilées, étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau, nappes de protection de fondation, drainage des toitures-terrasses végétalisées ou accessibles.



DÖRKEN est un groupe familial basé à Herdecke, en Allemagne. Depuis plus de 125 ans, Dörken apporte son savoir-faire et sa vision dans le secteur de la construction avec des solutions destinées à concevoir des bâtiments répondant à des normes strictes en termes de durabilité. Via ses différents services et ses 1000 employés, le groupe s’évertue à répondre aux attentes des experts du secteur : artisans, prescripteurs, négoces de matériaux…



Depuis ses débuts, DÖRKEN ne cesse de repousser les limites de la qualité en concevant des produits qui riment avec sécurité, simplicité, longévité et protection de l'environnement. La marque met au point des solutions invisibles dont les effets sont visibles à court comme à long terme sur les constructions.