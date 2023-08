Parce qu’on peut gérer son chantier d’une main de maître mais avoir besoin d’un coup de pouce sur la gestion de son activité.

Pour développer son activité, se former ou encore gérer les problèmes administratifs, il est essentiel d’être bien accompagné au quotidien.



La CAPEB, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant l'artisanat du bâtiment.

Ses missions : promouvoir, défendre et représenter. Indépendante de la puissance publique, la CAPEB mène alors des missions d’intérêt général depuis 1946.



VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DEFENDRE.

Créer une entreprise artisanale, la développer, se former et former ses salariés, gérer les banques, ses assurances… Ce n’est pas simple et pour y parvenir il est important d’être accompagné.

Au quotidien et derrière chaque artisan, il y a une CAPEB qui se bat pour défendre ses droits, pour les faire valoir et lui proposer les services nécessaires au bon développement de son entreprise.



Plus de 56 000 entreprises du bâtiment ont déjà rejoint la CAPEB, et vous c’est pour quand ?