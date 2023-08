SpeedComfort : le ventilateur « amplificateur » de radiateur

Fondée par Pieter van der Ploeg, l’entreprise SpeedComfort aide les ménages et les entreprises à économiser de l'énergie grâce à ses ventilateurs de chauffage intelligents qui réduisent leurs émissions de CO 2 . Après avoir remporté le prix « Greenest Idea in the Netherlands » (« Idée la plus verte des Pays-Bas »), SpeedComfort a lancé en 2015 la commercialisation de son produit, rapidement adopté par les néerlandais. Aujourd’hui, l’innovation a été vendue à plus de 500 000 ménages aux Pays-Bas et plus d’un million en Europe. Distribuée au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en Belgique, la société s’est attaquée au marché français en 2023.

La solution de SpeedComfort contribue à réduire le problème lié à la hausse des coûts de l’énergie grâce à ses ventilateurs de radiateurs innovants et primés. L'entreprise néerlandaise garantit une réduction des fluctuations de température et du coût de chauffage allant jusqu'à 22 %, cela tout en diminuant les émissions de CO 2 . Silencieux, efficace et discret, ce système convient à la majorité des radiateurs et convecteurs et permet de chauffer une pièce deux fois plus rapidement et permet de baisser la température de son thermostat de 1 ou 2 degrés. Le SpeedComfort est également efficace en combinaison d’une pompe à chaleur, puisqu’il assure aux radiateurs une fonction optimale à basse température.

Équipé d'un interrupteur thermostatique externe, le SpeedComfort se place en un clic au bas du radiateur, à l’aide d’aimants et de rails mobiles. Lorsque le radiateur atteint une température de 33 degrés, les ventilateurs se mettent automatiquement en marche. Trois ventilateurs axiaux spécialement conçus aspirent alors l'air froid et le diffusent ensuite à travers les panneaux chauffants du radiateur. Dès que la température du radiateur atteint les 25 degrés, lorsqu’il se refroidit, les ventilateurs s'éteignent automatiquement.

La durabilité produit : fabriqués en Europe à partir de composants de haute qualité, les ventilateurs sont garantis 10 ans et conçus pour durer 40 ans !

Par ailleurs, l’innovation SpeedComfort est nominée dans la catégorie énergie et ENR du Grand Prix Impact 2023.

Le savoir-faire de SpeedComfort :