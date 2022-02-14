ConnexionS'abonner
Vitocell : ballons d'eau chaude sanitaire

VIESSMANN

Viessmann propose plusieurs solutions pour la production de l'eau chaude sanitaire.

La gamme Vitocell comporte un grand choix de ballons avec une capacité de 120 à 1000 litres, pour répondre aux besoins de tous les foyers. Un émaillage Céraprotect pour une protection efficace et durable des ballons de la gamme Vitocell 100, de l'acier inoxydable résistant à la corrosion pour la gamme 300. Une hygiène et une qualité irréprochables !

Fabriqués au sein de l'usine Viessmann de Faulquemont en Moselle (57), tous les ballons sont Made in France !

Résistance à la corrosion
Capacité : de 130 à 2000 litres
Coloris gris ou blanc
Possibilité de raccordement de capteurs solaire (selon modèles)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
